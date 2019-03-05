Türkiye'de açlık sınırı asgari ücreti aştı, Yoksulluk sınırı ise 9 bin liraya yaklaştı

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, bu yıl şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78 oranında artarak 2 bin 500 liraya yaklaşırken, aynı ailenin yoksulluk sınırı ise 8 bin 782 liraya kadar yükseldi.



Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları esas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayına ilişkin sonuçları açıklandı.



Buna göre açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 19 lira daha artarak 2 bin 492 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 4 liralık azalışla 6 bin 290 lira düzeyine indi. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 15 liralık artışla 8 bin 782 liraya yükseldi.



Şubata açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0,78, artarken gıda dışı harcamalarda yüzde 0,07 azalma, yoksulluk sınırında da yüzde 0,17 oranında artış yaşandı. Bu yılın ilk iki aylık döneminde ise açlık sınırı yüzde 5,79 artarken, gıda dışı harcamalar yüzde 0,57 azaldı, yoksulluk sınırı ise yüzde 1,15 oranında arttı. Şubat 2019 sonu itibariyle son bir yılda ise açlık sınırı yüzde 25,77, mutfak dışı harcamalar yüzde 16,91, yoksulluk sınırı da yüzde 19,29 oranında artış gösterdi.



GIDA HARCAMALARI



Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırının şubat ayında 2 bin 492 liraya yükselmesinde ekmek, kuru bakliyat, süt-yoğurt, peynir kalemlerinde yaşanan artışlar belirleyici oldu.



DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL)



2018 2019 Değişim (%)





Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre şubatta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,15 oranında azalarak 661,2 liraya geriledi. Yumurta harcamaları yüzde 7,16 oranında artarak 49,4 liraya çıktı. Kuru bakliyat harcamaları yüzde 17,9 oranında arttı ve 69,1 liraya yükseldi.



Şubatta süt-yoğurt harcamaları yüzde 10,29 oranında artarak 394,4 lira, peynir harcamaları yüzde 20,67 artışla 107,4 lira oldu. Patates harcamaları yüzde 9 azalarak 77,9 liraya indi, kuru soğan harcamaları değişmedi ve 47,1 lirada kaldı. Şubatta, taze meyve harcamaları yüzde 18,88 azalarak 186,5 liraya inerken, yüzde 13,66 oranında azalan taze sebze harcamaları ise 254 liraya geriledi.



Ekmek harcamalarının yüzde 1,16 artışla 262,4 liraya yükseldiği şubat ayında, pirinç-bulgur harcamaları yüzde 3,94 oranında artarak 76,5 liraya çıktı. Un harcamaları yüzde 12,28 oranında düşerek 35 liraya inerken, makarna-şehriye harcamaları değişmedi ve 29,7 lirada kaldı. Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcamalar yüzde 0,86 oranında azalarak 46,1 lira, şeker harcamaları yüzde 1,88 oranında azalarak 31,4 lira oldu. Bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamaların yüzde 61,5 artarak 112 liraya çıktığı şubat ayında zeytin harcamaları ise değişmedi ve 51,3 lirada kaldı.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre şubatta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 716 lira, yetişkin bir kadın için 573 lira, çocuk için 430 lira ve genç için de 773 lira oldu.



GIDA DIŞI HARCAMALAR



Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,07 oranında azaldı ve 6 bin 291 liraya geriledi.



YOKSULLUK SINIRI (TL)

2018 2019 Değişim(%)







Şubatta giyim ve ayakkabı harcamaları 502 liraya geriledi, barınma harcamaları bin 192 lirada kaldı. Ev eşyası harcamaları 703 liraya, sağlık harcamaları 223 liraya, ulaştırma harcamaları bin 378 liraya yükseldi. Haberleşme harcamaları 280,8 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 297,7 liraya geriledi. Eğitim harcamaları 203 liraya çıkarken, lokanta ve otel harcamaları 669 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 462 lira, alkollü içki ve sigara harcamaları ise 380 lira oldu.



Gıda dışı harcamalar, bu yılın ilk iki ayında yüzde 0,57, son bir yıllık dönemde yüzde 16,91 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar bir yıl önce (Şubat 2018) 5 bin 381lira olarak gerçekleşmişti.



YOKSULLUK SINIRI



Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise şubat ayında bir önceki aya göre yüzde0,17 oranında artarak 8 bin 767 liradan 8 bin 782 liraya yükseldi.



Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk iki aylık döneminde yüzde 1,15, son bir yıllık dönemde ise 19,29 artış yaşandı. Yoksulluk sınırı Şubat 2018’de 7 bin 361 lira olarak gerçekleşmişti.







