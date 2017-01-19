Türkiye'de 2016'da 62 bin traktör satıldı

TÜRK Traktör Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, 2016'nın, ekonomi açısından zor bir yıl olmasına rağmen, bazı bölgelerde yaşanan kuraklık nedeniyle hububat rekoltesinin düşmesi, turizmdeki düşüş nedeniyle tüketimin azalması ve Rusya'nın Türkiye'den ithalatı asaklamasına rağmen, traktör sektörünün rekor büyüme sağladığı bir yıl olduğuna dikkat çekti.

Agroexpo İzmir Tarım Fuarı'na katılmak için geldiği İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen İrfan Özdemir, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan önemli sorunlara rağmen tarımsal açıdan iyi bir yıl yaşandığını aktaran Özdemir, "Türkiye'de arpa üretimi yüzde 16, buğday rekoltesi yüzde 9 düştü. Sebze meyve ihracatımız Rusya ile yaşanan olaylar nedeniyle düştü. Turizm sektörü küçüldüğü için tüketim belli bölgelerde azaldı ama genel olarak baktığımız zaman yağışlar mevsim normallerindeydi, rekolte ve emtia fiyatları genel olarak iyiydi. Bu olumlu tablo traktör satışlarına çok iyi yansıdı ve kasım sonu itibariyle ülkede satılan traktör sayısı 62 bin 602 adeti buldu. Yani sektörümüz yüzde 6 büyüme ile Türkiye'nin GSMH'nın iki katı büyüme gerçekleştirmiş oldu. Sektör 11 ayda ülkede satılan traktör adedi açısından tarihi rekor kırılan bir yıl yaşadı" dedi.

Türkiye'de son 30 yılın satış rakamlarına baktığımızda bu adetlerin çok iyi olduğunu ve sektörün büyümeye açık olduğunu ifade eden Özdemir, "Türkiye'de 1 milyon 750 bin adetlik traktör parkının yaş ortalaması 22. Bu ortalama Avrupa'da 10, ABD'de ise 10. Türkiye'de traktörlerin beygir gücü 68, Avrupa'da 100, ABD 175 beygir. İşletme başına düşen trakör sayısı da Türkiye'de 0.7, Avrupa'da 1.5, ABD 3. Türkiye'deki traktörlerin yüzde 64'ü ekonomik ömrünü doldurmuş, bakım masrafları ve yakıt sarfiyatı yüksek, güvenlik donanımından yoksun traktörlerden oluşuyor. Bu nedenle sektörün daha gideceği çok yol var" dedi.

800 BİNİNCİ TRAKTÖRÜ 2016'DA HATTAN İNDİRDİ

Türk Traktör açısından da iyi bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Özdemir, "Türk Traktör geçen yıl iç piyasada 33 bin 605, dış pazarda ise 12 bin 625 traktör sattı. Toplamda 46 bin 230 adet traktör satmış olduk. Bizim açımızdan da satış ve ciro açısından rekor kırdığımız bir yıl oldu. 2016 ayrıca Türk Traktör'ün kuruluşundan bu yana 400 bininci motoru ve 800 bininci traktörü hattan indirdiğimiz yıl oldu" diye konuştu.

2017'nin Türkiye ve dünya için zor bir yıl olarak görüldüğünü aktaran İrfan Özdemir, tarımda ise 2016'da olduğu gibi iyi bir yıl olmasını beklediklerini vurguladı. Özdemir, şunları söyledi:

"Dünyada La Nina efektiğinin etkisi ile Kuzey Yarımküre'de bol yağış ve kar beklenen bir yıl. Çiftçimiz, 'karlı yıl kârlı yıl' der. Bu yıl kar yağışı bol. Bu nedenle 2017'de tarımsal rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz. Emtiya fiyatlarının geçen yıldan düşük olmasını beklemiyoruz. Devlet destekleri bu yıl yüzde 10.2 artıyor. Tarımsal açıdan olumsuz bir durum yok. Genel olarak 2017 beklentimiz 2016 yılına paralel bir yıl olmasını bekliyoruz."

'MAZOT DESTEKLERİ 2017'DE ÖDENSİN'

Milli Tarım Projesi'ni de değerlendiren Özdemir, hem bitkisel tarımı hem de hayvansal tarım üretimini planlanmayı hedefleyen projenin, Türkiye'de hangi havzada hangi ürüne teşvik verileceğini belirlediğini belirterek, "Çiftçilerin ufkunu açacak bir proje. Özellikle zamanlaması ve teşvik miktarı doğru belirlenirse çok yararlı olacaktır. Milli Tarım Projesi'ni biz destekliyoruz. Projenin sağlıklı yürümesi için desteklerin zamanında açıklanması gerekiyor. Güney Marmara'a çiftçinin mısır, ayçiçeği yerine çeltik ekmesini istiyorsan, çiftçi şubat ayında üretim kararını vermeden önce, tarımsal destekleme tutarlarının açıklanması gerekiyor. Çiftçilerin en çok şikayet ettiği konu bu. 2018'e bırakılan mazot desteğinin 2017'de ödenmesi çok daha yararlı olacaktır" dedi.

Dün açılan Agroexpo İzmir Tarım Fuarı'nda yeni bahçe ve tarla traktörlerini tanıtacaklarını söyleyen Türk Traktör Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, standlarında çiftçilere hassas tarım yapmayı sağlayan teknoloji ile donatılmış traktörlerini de tanıttıklarını sözlerine ekledi.

KADIN ÇİFTÇİLERLE TÜRKİYE'DE OLMAYAN BİR ÜRÜN YETİŞTİRİLECEK

Türk Traktör İletişim Müdürü Ebru Arıcan da sosyal sorumluluk projesi olarak kadın çiftçilerle birlikte, Türkiye'de üretilmeyen bir ürünün üretimini yapacaklarını açıkladı. Hangi ürün olduğunu Mart ayında açıklayacaklarını söyleyen Arıcan, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu çok özel bir proje, Türkiye genelinde kadın çiftçilerimizle çalışacağız. Projede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi de var. Rusya ve İtalya'da yetişen, Türkiye'de de tohumlana bilen ve çok önemli bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir bitkiyi yetiştireceğiz."



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