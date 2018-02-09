Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin yeni başkanı Nihat Özdemir oldu

İstanbul, 9 Şubat () – Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 60. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir seçildi.

Ülke çapında yedi entegre çimento fabrikası ve üç çimento öğütme ve paketleme tesisi bulunan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, görevi Eylül 2014’ten bu yana TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Şefik Tüzün’den bugün gerçekleşen genel kurulda devraldı.

60. Genel Kurulu’nda Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Nihat Özdemir seçildi. Özdemir, başkanlığı 2014 yılından beri TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Şefik Tüzün’den devraldı. Tüzün, yaklaşık 3,5 yıldır başarıyla devam ettirdiği Yönetim Kurulu Başkanlığı makamını görev süresi dolması sebebiyle Nihat Özdemir’e devretti.

TÇMB’nin 22. Başkanı olan Özdemir, 2000 yılından bu yana Türkiye çimento sektöründe faaliyet gösteren ve 7 fabrika ve 3 öğütme ve paketleme tesisi ile en önemli aktörlerden biri olan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Nihat Özdemir (Diyarbakır, 1950)

1976 yılında Sezai Bacaksız ile birlikte Limak İnşaat’ı kurarak Limak Şirketler Grubu’nun temelini atan Nihat Özdemir, halen Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekte. Limak, sürekli ve dengeli büyüyerek inşaat, turizm, çimento, enerji, altyapı, havalimanları ve liman işletmeciliği alanlarında öncü bir grup haline geldi. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlar ve başarıyla tamamladığı projelerle değer yaratmayı sürdüren Grup, bugün 50 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Özdemir, aynı zamanda Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Nihat Özdemir, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMUD), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üyesidir. Siirt Ticaretve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekilliği görevlerini de yürütmektedir.

1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özdemir, 1975 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

TÇMB Hakkında:

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB),1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki 51’i entegre, 15’i öğütme tesisi olmak üzere, toplam 66 kuruluşu temsil ediyor.

TÇMB, ülkenin kalkınma ve yapılandırılmasında en önemli malzemeyi üreten çimento sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu biçiminde örgütlenmiş tek temsilcisi.

Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi olarak Avrupa Çimento Birliği’ne 1972 yılından beri üye olan TÇMB aynı zamanda araştırma geliştirme hizmetlerinden başlayarak, eğitim, uluslararası işbirliği, sertifikasyon, sektörel veri derleme, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği gibi birçok sorumluluğu da başarıyla üstlendi. Avrupa Çimento Birliği'nin (CEMBUREAU) üyesi olan TÇMB, Türk çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütüyor. (Fotoğraflı)