Türkiye-Çekya İş Forumu'nda Bakan Varank'tan yatırım çağrısı

Beyza Nur GÜLER-Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Çekya İş forumu'nda yaptığı konuşmada, yatırım çağrısında bulundu. Bakan Varank, "Çek yatırımcılarımıza sesleniyorum, gelin, Türkiye Cumhuriyeti’nin avantajlarından, sunmuş olduğu bu cömert imkânlardan sizler de istifade edin; yatırımlarınızı Türkiye’ye yapın. Emin olun, Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse yarı yolda kalmamış, bir zarara uğramamıştır” dedi.





DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çekya İş forumu, Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşti. Foruma Çekya Başbakanı Andrej Babis, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek ve DEİK Başkanı Nail Olpak katıldı. Ayrıca Çekya ve Türkiye iş dünyasından temsilciler de foruma katılım gösterdi.





“İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 5 KATINA ÇIKTI”





Forumda konuşan Bakan Mustafa Varank, “Türkiye ve Çekya arasındaki ekonomik işbirliği son yıllarda önemli mesafeler katetti. Hedefimiz, Avrupa’nın 2 önemli aktörü olan ülkelerimizin çok daha verimli ve yoğun bir işbirliği içinde olmasıdır. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında yalnızca 633 milyon dolar seviyelerindeydi. 2018 yılı itibariyle 5 katına çıkarak 3,65 milyar dolara ulaştı. Yine geçtiğimiz yıl Çek Cumhuriyeti’ne yaptığımız ihracat, bir önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 1 milyar dolar sınırını ilk defa aştı. İnanıyorum ki ülkelerimizin sahip olduğu potansiyel bu rakamları çok daha yukarılara taşımaya müsait. Ülkemizde 81 Çek firmasının 623 milyon dolarlık yatırımları söz konusu. Daha sağlıklı ve kalıcı ilişkiler tesis etmek için karşılıklı yatırımları çok daha üst seviyelere çıkarmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.





“TÜRKİYE YATIRIM KONUSUNDA AVANTAJLI BİR TERCİH”





Türkiye'nin yatırım konusunda oldukça ileri bir noktada olduğunu ifade eden Varank, “Global firmaların Türkiye’deki yatırımlarıyla dünyadaki diğer yatırımlarını şöyle bir kıyasladığınızda, Türkiye’nin ne denli avantajlı bir tercih olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Elbette bunun birden fazla sebebi var. Bunların ilki Türkiyenin stratejik konumu. Türkiye’den yapacağınız 4 saatlik bir uçuşla Avrupa’ya, Avrasya’ya, Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’ya…Yani 2 milyara yakın bir nüfusa ve toplamda 27 trilyon dolarlık bir pazara doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Bir diğeri; sahip olduğumuz genç, eğitimli, dinamik ve çalışkan nüfusumuz” şeklinde konuştu.





“TÜRKİYE KAZANDIRAN BİR YATIRIM ÜLKESİ”





Yatırımcıların özgün fikirlerini ürün haline getirebileceği teknoparklar, ar-ge ve tasarım merkezlerinin olduğunu dile getiren Varank, "Buralarda sunduğumuz destek ve vergi muafiyetleriyle, girişimcilerin fikre ve somut ürüne odaklanmasını sağlıyoruz. Kısacası Türkiye hem verimli hem dinamik hem de kazandıran bir yatırım ülkesidir. Ben bu vesileyle Çek yatırımcılarımıza sesleniyorum, gelin, Türkiye Cumhuriyeti’nin avantajlarından, sunmuş olduğu bu cömert imkânlardan sizler de istifade edin; yatırımlarınızı Türkiye’ye yapın. Emin olun, Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse yarı yolda kalmamış, bir zarara uğramamıştır” ifadelerini kullandı.





“ÇEK DOSTLARIMIZIN DESTEĞİ ÖNEMLİ”





Görüşmelerinin en önemli konularından bir tanesinin gümrük olduğunu ifade eden Varank, “Biz Gümrük konusundaki düzenlemeler ile ilgili Çek dostlarımızın desteğinin önemli olduğuna inanıyoruz ve onların desteğiyle bu konuda artık somut adımlar atmak istiyoruz. Yine demir-çelik tarifeleriyle ilgili Avrupa Birliği’nde (AB) yapılan görüşmelerde, yine Çek dostlarımızın bize sağlayacağı desteğin önemli olduğu kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.





“TÜRK İŞ İNSANLARINA SESLENİYORUM: ÇEKYA’DAKİ PROJELERİ TAKİP EDİN”





Türk iş insanlarının Çekya’daki projeleri takip etmesini konusunda çağrıda bulunan Varank, “Sayın Başbakan dün önemli bir konuyu gündeme getirdi. müteahhitlik alanında Çekya önemli projelere imza atacak. Ben burdan türk iş insanlarımıza sesleniyorum: Çekya’daki bu projeleri sıkı takip edelim ve bu ihalelere girmekten çekinmeyelim. Oradaki imkanları kazan-kazan esasına göre beraber değerlendirelim” dedi.





“ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YÖNELİK ORTAK ADIMLAR ATABİLİRİZ”





Bu yıl 7. si düzenlenecek Türkiye – Çekya Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı’nın 17 Ekim’de Prag’da gerçekleşeceğini sözlerine ekleyen Varank, “Bu toplantının, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından son derece somut sonuçlar doğuracağına eminiz. Bizler ticaretimizi geliştirmekle kalmayıp üçüncü ülkelere yönelik ortak adımlar da atabiliriz. Her iki ülkenin de bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. İhtiyacımız olan tek şey, bu potansiyeli harekete geçirmektir” ifadelerini kullandı.