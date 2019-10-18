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Türkiye Bankalar Birliği'nden 'yeniden yapılandırma' duyurusu
Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,()-TÜRKİYE Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve...
EKONOMİ 18.10.2019, 17:23
Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,()-TÜRKİYE Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.Türkiye Bankalar Birliği,"Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır" açıklamasında bulundu.
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