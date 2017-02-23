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Türkiye Bankalar Birliği'nden 'emeklilere promosyon' açıklaması

ANKARA, () - TÜRKİYE Bankalar Birliği, emeklilere promosyon ödemeleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ". Promosyon ödemeleri 2017 Mart ayından itibaren bir takvim çerçevesinde yapılacaktır. Hangi şartlarda, kimlere,...

Türkiye Bankalar Birliği'nden 'emeklilere promosyon' açıklaması

ANKARA, () - TÜRKİYE Bankalar Birliği, emeklilere promosyon ödemeleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ". Promosyon ödemeleri 2017 Mart ayından itibaren bir takvim çerçevesinde yapılacaktır. Hangi şartlarda, kimlere, ne miktarda promosyon verileceği protokolde açıkça düzenlenmiştir. Üç yıllık dönem için, aylık maaşı, 1000 TL'ye kadar olan emeklilere en az 300 TL; 1001-2000 TL aralığında olanlara en az 375 TL; ve 2000 TL üzerinde olanlara en az 450 TL ödenecektir" denildi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "İsteğe bağlı olarak bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile emeklilere promosyon ödemek üzere anlaşma yapmıştır. Bankalar, SGK emekli maaşı ödemelerine aracılık ettikleri müşterilerine, müşterinin talebi ve SGK ile imzalanan protokoldeki şartlar dahilinde promosyon ödeyecektir.  Promosyon isteyen emeklilerden, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birini istemesi ve işlemleriyle ilgili olmak üzere ödeme talimatı vermesi talep edilmektedir. Değerlendirmelerin aksine, kredili mevduat hesabının negatif bakiye vermesi ve kredi kartının ödeme işlevi dışında kullanılması gibi bir zorunluluk aranmamaktadır. Promosyon ödemeleri 2017 Mart ayından itibaren bir takvim çerçevesinde yapılacaktır. Hangi şartlarda, kimlere, ne miktarda promosyon verileceği protokolde açıkça düzenlenmiştir. Üç yıllık dönem için, aylık maaşı, 1000 TL'ye kadar olan emeklilere en az 300 TL; 1001-2000 TL aralığında olanlara en az 375 TL; ve 2000 TL üzerinde olanlara en az 450 TL ödenecektir. Ödemelerin üç yıllık tutarı peşin olarak yapılacaktır. Bankalar, müşteri lehine olmak üzere, protokol ile belirlenen şartlardan farklı davranmak ve daha yüksek promosyon vermekte serbesttir. Emekliler ile SGK kapsamında gelir/aylık alan vatandaşlarımız tam bir serbestiyet içerisinde diledikleri banka ile çalışabilecektir. Ticari kurum olarak bankalar emeklilere sundukları ürün ve hizmetlerden elde ettikleri kazançları emekliler ile paylaşmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, bankacılık sektörü, düzenlemelere tam uyum içinde, ülkemiz ve vatandaşlarımız için değer oluşturmaya ve refah üretmeye devam edecektir."

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