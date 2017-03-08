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Türkiye, ABD'nin boru-tüp ürünlerine vergi uygulamasını DTÖ'ye taşıdı

İstanbul, 8 Mart () - Türkiye, ABD'nin boru ve tüp ürünlerine gümrük vergisi uyguladığı gerekçesiyle, konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı. Mevcut DTÖ kuralları gereği, ABD 60 gün içinde konuya çözüm bulabilir ve bu amaçla...

Türkiye, ABD'nin boru-tüp ürünlerine vergi uygulamasını DTÖ'ye taşıdı

İstanbul, 8 Mart () - Türkiye, ABD'nin boru ve tüp ürünlerine gümrük vergisi uyguladığı gerekçesiyle, konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı.
Mevcut DTÖ kuralları gereği, ABD 60 gün içinde konuya çözüm bulabilir ve bu amaçla Türkiye ile görüşmeler yürütebilir. Yine kurallara göre, eğer soruna 60 gün içinde çözüm bulunamazsa, Türkiye, DTÖ'den hakemlik yapmasını isteyebilir.
Türkiye, mevcut düzenlemenin bazı önemli ve metodolojik yönleri ile telafi edici vergilerin, DTÖ'nün Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması (SCM Anlaşması) ve Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması'na uygun olmadığını iddia etti.
Türkiye'nin konuyu görüşme talebi, DTÖ'de resmi olarak tartışılacak. Görüşmelerde, taraflara konuyu tartışmak ve dava açmadan tatmin edici bir çözüm bulmak için fırsat sağlanacak. Anlaşmazlık 60 günün sonunda giderilemezse, Amerikan tarafına karşı yargılama talebinde bulunulabilecek.

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