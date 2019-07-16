“Türkiye - AB: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek”

İstanbul, 16 Temmuz () – Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gençler, "Türkiye - Avrupa Birliği: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek" ana temasında düzenlenen "Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu"nda bir araya gelerek, güncel "ekonomik, sosyal ve politik eğilimleri" tartıştılar.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) / Berlin Bosphorus Initiative ve Mercator Stiftung’un düzenlediği ve Türkiye, Almanya ve Avrupa’dan 25-38 yaş arasında 31 genç liderin katıldığı bir eğitim programı olan “Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu”, 07 - 14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul ve Eskişehir’de düzenlendi.

Avrupalı çeşitli sektörlerden genç liderler arasındaki ortak anlayışı geliştirmek amacıyla 2015’te kurulan forumun eş başkanlığını Almanya Parlamentosu Dış İşleri Komisyonu Eski Başkanı Ruprecht Polenz ile TÜSİAD 2010-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner yapıyor. Ayrıca Forum’a AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini destek veriyor.

Eğitim programına Türkiye, Almanya ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 25-38 yaş arasında 31 genç uzman katılabiliyor. Program aracılığıyla bu genç liderlerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ortak incelemesine olanak sağlayan bir platform yaratılması amaçlanıyor.

“Türkiye - Avrupa Birliği: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek” ana temasında düzenlenen bu seneki forumda, Fransa ve Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) politikaları ve reform önerileri, dünyada ve Avrupa’da küreselleşme karşıtı akımlar, Türkiye – AB ilişkilerinin geleceğine ve entegrasyon sürecine yönelik yapıcı katkılar gibi güncel ekonomik, sosyal ve politik eğilimler ele alındı.

Program kapsamında İstanbul’da TÜSİAD Almanya Network Başkanı ve Siemens CEO’su Hüseyin Gelis, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Bahri Yılmaz, Koç Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Utku Atalay, Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Halil Nalçaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bülent Küçük, Gazetesi Murat Yetkin, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Şefi Cem Mansur ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Sinem Akgül Açıkmeşe gibi uzmanlarla bir araya gelindi. Ayrıca Hrant Dink Vakfı, Genç İşadamları ve Yöneticiler Derneği, İstanbul Barosu ziyaret edildi.

Programın Eskişehir ayağında da, ESIAD Başkanı Aydın Bandırma ve Başkan Yardımcısı Kenan Işık, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Onur Özdemir, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ile toplantılar gerçekleştirildi. Ayrıca Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası’nın onur konuşmacısı olarak katılımıyla düzenlenen akşam yemeğinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği ve AB’de dijital dönüşüm gündemi ele alındı. (Fotoğraflı)