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Türkiye 5 yılda 185 milyar dolar Elektrik İthal etti

Türkiye'de elektrik faturaları her geçen gün artarken, elektrik dağıtım sektörü enerji verimliliğini masaya yatırdı. Elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi gerektiği belirtilirken son 5 yılda Türkiye'nin 185 milyar dolarlık elektrik ithal ettiği kaydedildi.

EKONOMİ 08.03.2021, 23:37 09.03.2021, 00:30 Murat Aydın
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Türkiye 5 yılda 185 milyar dolar Elektrik İthal etti

Elektrik Sektörü Dağıtım ve Perakende Tarafı Enerji Verimliliği Faaliyetleri Arama Toplantısı’nda, Türkiye’deki elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinin enerji verimliliğine olan doğrudan veya dolaylı katkılarının artırılması konusu masaya yatırıldı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER Koordinatörlüğünde yürütülen HASAT-2 Ar-Ge Projesi kapsamındaki “Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi” çalışması doğrultusunda “Elektrik Sektörü Dağıtım ve Perakende Tarafı Enerji Verimliliği Faaliyetleri Arama Toplantısı” düzenlendi. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmalarını, ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar ve Enerji Verimliliği Derneği - ENVER Genel Başkan Vekili Dr. Oğuz Can yaptı.

ELEKTRİK TÜKETİLDİĞİ YERDE ÜRETİLMELİ 

ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na referans olarak başlayan HASAT-2 Projesi’ni, EPDK’nın Ar-Ge fonuyla, 15 elektrik dağıtım şirketinin dünya trendlerine ve enerjinin geleceğine bakarak oluşturduğunu belirtti. Son beş yılda Türkiye’nin 185 milyar dolarlık enerji ithalatı faturası olduğunu kaydeden Pınar, “İhracatımıza baktığımızda 165-170 milyar dolar civarında. Enerji faturasını yerelde halledebilirsek, pozitif verebilen bir ülkeyiz. Bugün en önemli kriterlerden bir tanesi, enerjinin tüketilen yerde üretilmesi. Bu doğrultuda, HASAT-2 Projesinin içinde elektrik dağıtım şirketlerine düşen yükümlülüğün yanında tüm paydaşların projeye katkı sunması, bu işi çözme noktasında bize referans oluyor.” dedi.

Türkiye genelinde Elektrik Dağıtım Şirketlerinin bulunduğu iller haritası...

ŞEBEKE ETKİLEŞİMİ ARTIYOR

ENVER Genel Başkan Vekili Dr. Oğuz Can, Kovid-19 pandemisinde enerji değişimi ve dönüşümünün hızlandığına vurgu yaptı. Can, dağıtım şirketlerinin modellerinin ve hizmetlerinin üreten tüketicilerin varlığı, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla çeşitlendiğini dile getirerek, şöyle konuştu: “İletim şebekesi ve dağıtım şebekesi etkileşimi artıyor. Değişken yenilenebilir enerji santralleri için ileri tahmin sistemleri, dengeleme, depolama, sanal santraller, akıllı şarj, nesnelerin interneti, blok zincir gibi birtakım modeller, değişimin öncüleri arasında yerini alıyor. Enerji verimliliği, enerji maliyetlerinin yükünün azaltılması, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve iklim değişikliği ile düşük karbonlu ekonomiye geçiş gibi stratejik faaliyetler bu doğrultuda bütün olarak karşımıza çıkıyor."

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMANIN YOLLARI KONUŞULDU 

Açılış konuşmalarının ardından başlayan oturumlarda sektör uzmanları tarafından Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinin (EDAŞ) Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde, enerji verimliliğine olan doğrudan veya dolaylı katkılarının artırılması konusu masaya yatırıldı. Bunun yanı sıra, enerji verimliliğine ilişkin sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile sektöre ilişkin tehditler ve ortaya konabilecek fırsatlar değerlendirildi.

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