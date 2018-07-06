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Turkish Cargo yüzde 30 büyüdü

İbrahim YILDIZ /İstanbul () - KARGO taşımacılığı anlamında dünyanın 112 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, WorldACD (Hava Kargo Pazarı)’nin Ocak-Mayıs ayı verilerine göre yüzde 30 büyüyerek, dünyada ilk 8’deki yerini aldı....

Turkish Cargo yüzde 30 büyüdü

İbrahim YILDIZ /İstanbul () - KARGO taşımacılığı anlamında dünyanın 112 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, WorldACD (Hava Kargo Pazarı)’nin Ocak-Mayıs ayı verilerine göre yüzde 30 büyüyerek, dünyada ilk 8’deki yerini aldı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “ 2023’te dünyada ilk 5 hedefimize hızla yaklaşıyoruz! WorldACD 2018 Ocak-Mayıs verileri göre bir önceki yıla oranla hava kargo sektörü yüzde 4.5 büyürken, THY Kargo olarak yüzde 30 büyüdük ve dünya 8'inciliğinde yerimizi aldık. Tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

 

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