Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz () - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şirketin gelirlerinin yılın ilk yarısında 10 milyar liraya dayandığı açıklanan 2. Çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında liranın son üç ay içinde yüzde 16 develüasyona tabi olduğuna dikkat çekti ve Turkcell’in 300 milyon liralık "kur farkı net pozisyonunun kabul edilebilir bir risk" olduğunu söyledi.

Toplantıda açıklanan finansal sonuçlara göre;

“Turkcell Grup, 2018’in ilk 6 ayında 9 milyar 867 milyon lira ile tüm zamanların en yüksek altı aylık gelirini elde ederken, 4 milyar 156 milyon lira FAVÖK’e ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. Şirketin İlk yarı net kârı ise 916 milyon TL oldu.

“Turkcell gelir büyümesinde hedef artırdı: Başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla yarıyıl hedeflerini aşan Turkcell 2018 yılı sonu için gelir büyüme öngörüsünü yükseltti.

“İlk altı ayda yeni rekorlara imza atan Turkcell 2018 yılı sonu gelir büyüme hedefini yüzde 14 – 16 aralığından yüzde 16 – 18’e çıkardı..

İlk yarı yılda elde edilen sonuçların dijital servislerle büyüme stratejisinin, somut ve sağlam temellere dayandığının güçlü bir göstergesi olduğunu kaydeden Terzioğlu, gazetecilerin şirketin finans giderlerindeki artışa ilişkin sorulara verdiği yanıtlarda şunları söyledi:

“Son üç ay içinde TL yüzde 16 devalüasyona tabi oldu. Biz ne kadar şirketimizin finansman modelini, aslında döviz kur artışlarından etkilenmeyecek tarzda şekillendirsek de, finansman maliyetlerini bir ölçüde etkiliyor.

“Ama bu etkilenme tüm negatif gelişmelere rağmen seçim öncesi özellikle Türkiye özelinde uygulanan her türlü baskıya rağmen, bizi minimal ölçüde etkiledi. Bütün bu olumsuzluklara karşı ilk yarıyılımızı kârla tamamlayabildik.

“Kur riskine baktığımız zaman, Turkcell efektif bir risk yönetimi araçları kullanan bir şirket. Sadece kur riskinin, kur riskiyle beraber faiz riskinin ve de vade riskini de etkin olarak kullanan bir şirketiz.

“Dolayısıyla bizim yaptığımız yatırımların geri dönüşü ortalama 5 yıldır. Kullandığımız kredilerin de vadeleri 4-5 yıl arasındadır. Vade riskimiz yok. Herhangi bir değişken faizli kredi aldığımızda muhakkak sabite getirecek şekilde hedefliyoruz.

“Dolayısıyla maliyetlerimizi biliyoruz. Yabancı vadeli kredi aldığımızda fizibıl olduğu noktaya kadar onu da kur faizi risklerinden arındırıyoruz. Şu an bilançomuzda 300 milyon civarında kur farkı, kur net pozisyonumuz var. Bunun da neredeyse 215 milyonu gerçek pozisyon, bir kısmı bizim uzun vadeli yabancı para kira kontratlarımızdan kaynaklanana bir yükümlülüktür. Bunu son derece kabul edilebilir bir risk olarak görüyoruz ve bu şekilde de devam edeceğiz.”

“Dijital operatör yolculuğumuzda, birçok önemli işe imza attığımız başarılı bir yarı yılı daha geride bıraktık. Tam bir yıl önce, New York Borsası’nda 2017 ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken ‘Dünyanın ilk dijital operatörüyüz’ demiştik.

“Geçen bir yılda, dijital servis portföyümüzü zenginleştirmek ve yaygınlaştırmakla kalmadık; tüm sektörleri dijitalleşmeyle dönüştürecek yetkinliklerimizi ülkemizin hizmetine sunduk. Dijital servislerimizi küreselleştirme yolunda adımlar atmaya devam ettik.

“Moldcell’in BiP uygulamasını şebekesine entegre ederek müşterilerine sunmasıyla bu alanda önemli bir aşama daha kaydettik. Hem Turkcell servislerinin hem de diğer içerik sağlayıcılarının hizmetine sunduğumuz ‘Hızlı Giriş’ uygulamamız sektörümüzün çatı kuruluşu GSMA tarafından dünyaya anlatılan başarı hikâyesi oldu.

“Ekonomiyi dijitalleştirme vizyonumuzun bir diğer önemli yapıtaşı olan ve kurumsal şirketlerle kamu sektörüne uçtan uca bilişim teknolojileri desteği sağladığımız dijital entegrasyon hizmetlerimizde 500’üncü projeye ve toplamda 1.1 milyar liralık sipariş büyüklüğüne ulaştık.

“Dijital operatör vizyonumuzun gerçekleşmesindeki en önemli altyapı unsurlarından biri olan veri merkezi işimiz kapsamında, İzmir’deki yeni veri merkezimizi müşterilerimizin kullanımına açtık.”

Toplantıda şirketin faaliyetlerine ve ilk yarıyıldaki operasyonlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Turkcell’in dijital uygulamalarının indirilme sayısı 100 milyonu aştı

Turkcell uygulamaları 106 milyon indirme rakamını aştı.

Moldovalı operatör Moldcell’in BiP uygulamasını şebekesine entegre ederek müşterilerine sunması ile bu alanda önemli bir aşama daha kaydedildi.

2016’da Açılan Gebze Veri Merkezi’nin ardından Haziran ayında İzmir’de uluslararası standartlarda bir veri merkezi daha açan Turkcell, kurumsal şirket ve kamudaki dijital entegrasyon hizmetlerinde 500 projeye sayısını aştı.

BiP, fizy ve lifebox’ın ardından Dergilik, Yaani ve Paycell’de de 5’er milyon barajları aşıldı.

İndirilme rakamı 6.5 milyona ulaşan Dergilik’te aylık okunan yayın sayısı 5 milyonu aşarken, platforma sekiz yüzü aşkın yabancı yayın da eklendi.

Türkiye'nin arama motoru Yaani’nin indirilme sayısı da 5 milyonu aştı.

Ödeme platformu Paycell’de kayıtlı kart sayısı 1.6 milyona ulaşırken, mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu geçti.

Fiber abone sayısı 1.3 milyona ulaştı

Hızıyla Türkiye’yi dünyada temsil ediyor

Turkcell, dünyaya yön veren saygın kuruluşlar arasında Türkiye’yi temsil etmeye devam ediyor. Turkcell’in en son teknolojilerle sürekli güncellediği 4.5G şebekesi, Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği (GSA)’in Mayıs 2018 raporunda 1.2 Gbps hızla dünyanın en hızlı 2 operatöründen biri oldu. Turkcell son olarak, operatörler arası “blockchain platformu” ve ekosistemi oluşturmanın yollarını araştırmak üzere, telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group (CBSG) ile çalışma kararı aldı. CBSG, telekom operatörü üyelerine ve müşterilerine Blockchain teknolojilerini kullanan güvenli küresel dijital ödeme, takas ve hesaplaşma sistemleri, kişisel kimlik doğrulama, IoT uygulamaları ve benzeri diğer hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.

Ukrayna’da 4.5G’nin lider operatörü lifecell

Turkcell, Ukrayna’yı da dijital operatörle tanıştırdı. Ukrayna’nın dijital operatörü Lifecell, 30 Mart’taki 2600 MHz lansmanının ardından, 1800 MHz'te de 4.5G’yi 1 Temmuz’da hayata geçirdi. Ukrayna’da ülkenin en önemli yabancı yatırımcılarından biri olduklarının altını çizen Kaan Terzioğlu, “Turkcell ayrıca ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rolü olan Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi’ne dahil oldu. Önümüzdeki dönemde lifecell ile Ukrayna telekom sektörüne yön vererek ve ülkenin dijitalleşme yolculuğunda öncü rol oynayacağız” diye konuştu.

Fiberde tarihi adım atıldı

Kaan Terzioğlu, Türkiye’de fiberin yaygınlaşmasına yönelik tarihi bir adım atıldığını belirterek, “Son iki yıldır her platformda dile getirdiğimiz sabit altyapı paylaşımı konusunda önemli bir gelişmeye de bu çeyrekte tanıklık ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın liderliğinde sektördeki diğer büyük oyuncularla imzaladığımız sabit altyapı paylaşım protokolü bir yandan mükerrer altyapı yatırımlarının önüne geçerken diğer yandan Türkiye’de fiberin yaygınlaşması açısından önemli bir mihenk taşı oldu” diye vurguladı.

Dünyada bir ilk: Turkcell’de kişiye özel tarife dönemi başlıyor

Bugüne kadar birçok ilke imza atan Turkcell, dünyada eşi görülmemiş yepyeni bir tarife çözümünü hayata geçiriyor. Kişiye özel yeni tarifelerle, Turkcell müşterileri kendi uygulamalarını kendi seçme şansına sahip oluyor. Yenilikçi tarife dönemi, her şeyi internetten yaptıran Türkiye’nin dijital markası Lifecell altında üç ayrı alternatif olarak sunuluyor. Mix, Süper Mix ve Mega Mix isimleriyle sunulan yeni tarifelerde, kullanıcılar paketlerinin içerisinde belirlenen konuşma, ses ve data içeriğinin yanında istedikleri uygulamalara kendileri karar verebiliyor.

“Türkiye’nin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yok”

Son dönemde Turkcell yönetiminde yaşanan değişikliklere ilişkin konuşan Kaan Terzioğlu, “Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanı olması bizleri gururlandırmıştır. Ayrıca 2 yıldır Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketimizde başarı ile görev alan Bülent Aksu, artık Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev alacak. Bu görevlendirmelerin ülkemiz için bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum ki, Türkiye’nin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yok”