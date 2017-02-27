Turkcell ön ödemeli kartı Paycell Card’ı tanıttı; hedef 10 milyon müşteri

İSTANBUL,() MOBİL dünyanın devlerinin buluştuğu Mobil Dünya Kongresi (MWC) öncesi bir grup gazeteci ile bir araya gelen Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu yeni nesil ödeme kartı Paycell Card’i anlattı. Turkcell Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) alınacak onayın ardından, birbirinden cazip fırsatlar sunacak olan "Paycell Card"ı müşterileriyle buluşturacak.

Paycell Card kullanıcılarına alışverişlerde avantajlı bir dünyanın kapılarını açarken, entegre mobil uygulaması ile de finansal servisleri cep telefonuna taşıyor. Yurt içi, yurt dışı ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilecek olan Paycell Card, kullanıcıların ihtiyaçlarına özel cazip çözümler sunacak.

Turkcell’in ödeme alanında hizmet veren iştiraki Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’nin sunduğu çözümlere Paycell Card ile bir yenisini daha eklemeye hazırlandıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şunları söyledi:

“Finans ve teknolojinin buluştuğu Fintek alanında sunduğumuz ürün ve hizmet yelpazemizi her geçen gün daha da genişletiyoruz. Bir yandan Financell ile müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarına finansman sağlarken, diğer yandan Paycell ile fark yaratan ödeme çözümlerimizi sunmaya devam ediyoruz. BDDK’ya yapacağımız başvurunun ve gerekli izinlerin alınmasının ardından çok yakında müşterilerimizi yeni nesil ödeme kartımız Paycell Card’ın sunacağı avantajlar ile de tanıştıracağız. Hedefimiz 3 yılda 10 milyon Paycell Card’lı müşteri. Cep telefonu ile kurduğumuz iletişim ve güven ilişkisini finansal hizmetler alanına da taşıyoruz. Müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarına yönelik basit ve teknolojik çözümler sunarak onlarla olan ilişkimizi daha da güçlendiriyoruz.”

FİNANSAL KAPSAMAYI GENİŞLETEREK EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Sundukları çözümler ile ekonominin kayıt altına alınmasıyla Türkiye’nin dönüşümüne katkı sağladıklarını da sözlerine ekleyen Genel Müdür Kaan Terzioğlu, “Türkiye’de bankacılık dahil finansal hizmetleri nüfusun yüzde 50’lik bir kısmı kullanıyor. Bu oranı gelişmiş ülkelerdeki olduğu gibi yüzde 90’lara taşıma konusunda katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Böylece mobil iletişim alanında Türkiye’nin tümüne yayılan üstün kapsama gücündeki başarımızı finansal hizmetler alanına da taşımayı hedefliyoruz. Bu anlamda bankaların rakibi değil finansal hizmetler sistemini tamamlayıcı ve kurumlara çözüm ortağı olan bir platform oluşturmak için yola çıktık. Yakında bu noktada çok konuşulacak işbirliklerimizi de göreceksiniz.” diye konuştu.

Mobil ve dijitalleşmenin her sektörü yeniden tanımladığını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dijitalleşen finansal servisler ekonominin kayıt altına alınabilmesi adına büyük bir katkı sağlıyor. Bu anlamda Turkcell olarak sunduğumuz yeni nesil servislerimiz ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye de katkı sağlayacak bir rol de üstleniyoruz. 2010 yılında mobil ödeme servisi ile başlayan bu yolculuğumuzda artık BDDK’dan aldığımız lisans ile yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Turkcell Mobil Ödeme ile ulaştığımız müşteri sayısı 4 milyonu aştı. Geçen yıl Google Play, Shell ve Zubizu gibi markalarla yaptığımız işbirlikleriyle ilklere imza attık. Çok yakın gelecekte Paycell markası ile hizmet veren ödeme platformumuzun sadece Türkiye’de değil bölge ülkelerde de değer yaratacağına inanıyorum” diye konuştu.

BDDK LİSANSLI İLK OPERATÖR MARKASI: PAYCELL

Turkcell müşterilerinin ödeme çözümleri alanlarında hayatlarını kolaylaştıran ve ilk BDDK lisansını alan operatör iştiraki Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş, hali hazırda Turkcell faturası ile ödeme alanında pazarda öncü konumda. Faaliyetlerin genişletilmesine yönelik BDDK’ya yapılacak başvuruların kabul edilmesi sonrasında, gelişmiş teknolojik yetenekler ile yeniden tanımlanacak ödeme ekosistemi sayesinde Paycell hem Turkcell abonelerine hem de diğer müşterilere hizmet verecek yeni finansal çözümlerini müşterileri ile buluşturmaya devam edecek.

PAYCELL CARD'A ULAŞMAK ÇOK KOLAY

İsteyenler Paycell Card’ı Turkcell İletişim Merkezleri’nden (TİM) veya anlaşmalı mağazalardan başvuru sürecini beklemeden anında isimsiz olarak satın alabilecek. Satın alınan bu karta nakit veya kredi kartı ile para yüklenerek hemen kullanıma açılabilecek. İsme özel kart isteyenler ise Paycell uygulaması ve web üzerinden ya da Platinum ve gnc gibi diğer Turkcell uygulamalarından bilgilerini ileterek kartın adreslerine teslim edilmesini sağlayabilecek.

PAYCELL CARD'A NASIL PARA YÜKENECEK?

TİM’lerden ve anlaşmalı mağazalardan nakit, Paycell uygulaması üzerinden kart ile

Bankaların havale/EFT sistemlerinden kart numarasına havale ile, Anlaşmalı banka ATM’leri ile.



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