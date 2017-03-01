Turkcell Merhaba Umut’a “İnsanlık” ödülü

İstanbul, 1 Mart () - Türkiye’nin kucak açtığı Suriyeli mültecilerin hayatlarını iyileştirmek ve onların ülkemize adaptasyon sürecini hızlandırmak için teknoloji gücünü kullanan Turkcell, “Merhaba Umut”la “İnsanlık” ödülüne layık görüldü.

Geliştirdiği servis ve uygulamalarla pek çok ilke imza atan ve dünyaya örnek gösterilen Turkcell, Barcelona’da gerçekleştirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri’nde (Glomo Awards-Global Mobile Awards) bir başarıya daha imza attı. Turkcell, Suriyeli mültecilerin Türkçe öğrenme, iletişim ve bilgiye ulaşma alanlarındaki ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla geliştirdiği “Merhaba Umut” uygulamasıyla “Sosyal ve Ekonomik Gelişim” kategorisinde “Olağanüstü ya da İnsani Durumlarda Mobil İletişim” ödülünü aldı. 28 Şubat Salı günü organize edilen törende ödülü şirket adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu aldı.

Glomo Awards’ta geleneği bozmayan Turkcell, kazandığı bu prestijli ödülle teknoloji ve iletişim alanında dünyanın önde gelen şirketlerini ve aynı kategoride yarıştığı güçlü projeleri de geride bıraktı. Uygulama; sesli çeviri, Türkçe’de günlük hayatta en çok kullanılan kelime ve cümleleri yazılı ve sesli olarak öğrenme, Türkiye’deki günlük yaşam için yardımcı olacak bilgilere kolayca erişim ve Turkcell Arapça Çağrı Merkezi’ne kolay ulaşım özelliklerini barındırıyor.

“Çalışmalarımızla her yerde herkesin aynı koşullara sahip olmasını sağlamayı hedefliyoruz”

Turkcell’in attığı her adımda sahip olduğu teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Merhaba Umut projesini geliştirirken de bu idealle yola çıktık. Ülkemiz sınırları içerisine dahil olan bireylerin bizlerle birlikte yaşarken aynı koşullara sahip olmasını istedik. Dünyada en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de 3 milyon Suriyeli yaşıyor ve 1,3 milyonuna Turkcell olarak biz hizmet veriyoruz. Amacımız başta Suriyeliler olmak üzere anadili Arapça olan bireylerin ülkemizde dil ve kültür olarak yabancılık çekmelerinin önüne geçmekti. Böylece Eylül 2016’da Turkcell Akademi tarafından geliştirilen ‘Merhaba Umut’u lanse ettik. Suriyelilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı, adapte olmuş bir yaşam şansı elde edebilmelerini amaçladığımız projemizle bugüne kadar yaklaşık 300 bin mobil uygulama indirme rakamına ulaştık. Glomo Awards kapsamında layık görüldüğümüz ödül, Merhaba Umut’un başarısını tasdik etti. Bu nedenle çok mutluyuz. Ülkemizdeki mültecilerin içinde bulundukları uyum sürecinde teknolojimizle yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Turkcell uygulamayı geçici barınma merkezine entegre etti

Turkcell’in ilk etapta mobil uygulama olarak hayata geçirdiği “Merhaba Umut” projesinin ikinci etabında, AFAD, Prodea Systems ve Naiim işbirliğinde Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde eğitim merkezi açıldı. Merkezde çocuk ve gençlere özel Arapça K-12 eğitimleri, yetişkinler için haber, sağlık ve günlük yaşama dair içeriklerle Türkçe öğrenme olanağı sağlıyor. Turkcell burada ayrıca 4,5G hızında mobil iletişim ve yüksek hızlı fiber internet hizmeti sunuyor. Kahramanmaraş, yüksek hızda fiber internet hizmetinin ücretsiz olarak mültecilerin hizmetine sunulduğu ilk merkez olarak farklı bir öneme de sahip.

Merhaba Umut Hakkında

• Turkcell Akademi’nin geliştirdiği “Merhaba Umut” mobil uygulamasıyla Turkcell’le birlikte diğer operatörlerin de kullanıcılarına da hizmet veriliyor.

• Dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçe’de en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyorlar.

• Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra, Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli çeviri özelliğinden de faydalanabiliyorlar.

• ‘Faydalı Bilgiler’ bölümünde Türkiye’de günlük yaşamda ihtiyaç duyulan resmi işlemler, sağlık, eğitim, seyahat, barınma ve destek hizmetleri gibi birçok farklı konuda önemli bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.

• ‘Yakınımdaki Yerler’ ile kullanıcıya en yakın resmi kurum, hastane, eczane, banka, cami, polis merkezi, otobüs durağı gibi önemli yerler isim, adres ve uzaklıklarına göre gösteriliyor ve harita üzerinden yol tarifi veriliyor.

• Uygulama ile Turkcell’in Arapça Çağrı Merkezi’ne tek tıkla ulaşmak mümkün oluyor.

• Turkcell mağazalarını ziyaret eden Suriyelilere ‘Merhaba Umut’ uygulamasının, ücretsiz ve tüm operatörlerin kullanıcılarına açık olduğu bilgisi verilerek, uygulama özellikleri anlatılıyor, akıllı telefonlarına indirilmesi sağlanıyor. Herhangi bir abonelik gerektirmeyen uygulama Apple App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. (Fotoğraflı)