Turkcell'in en büyük hissesi Türkiye Varlık Fonu'nun oldu

Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre Turkcell'in en büyük hissedarı Telia'nın hisseleri 530 milyon dolar karşılığında alındı. Çukurova Holding dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkış yapacak. Çukurova'nın hisseleri Varlık Fonu bünyesinde bulunan Ziraat Bankası'na 1,6 milyar dolarlık kredi borcu sebebiyle teminat olarak gösterilmişti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell’in ana hissedarlarından şirketteki %26.2 dolaylı payı almak için anlaştığını duyururken, İsveçli telekom operatörü Telia Company Turkcell’deki %24.02 dolaylı hissesini 530 milyon dolar karşılığında satarak çıkıyor.

Telia, Turkcell’in %51’ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde %47.1 paya sahip. Turkcell Holding’in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın ortak olduğu L1 şirketine ait. Çukurova Turkcell’de sahip olduğu payları Ziraat Bankası’ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti.

TVF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in %26.2 oranında hissedarı oluyor. Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük hissedarı olacak” denildi.

Turkcell İnteltek'i satıyor

YÖNETİMİ BELİRLEYECEK

TVF açıklamasına göre satın almanın ardından ortaklık yapısı şöyle olacak:

TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak.

LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak.

Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek.

Turkcell'in mevcut temettü politikası sürdürülecek.

TVF açıklamasında ayrıca işlemin bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiği de ifade edildi.

YÖNETİM KURULU'NDA AKP'YE YAKIN İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Turkcell'in yönetim kurulu başkanlığını, daha önce AKP hükümetinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Aksu yapıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın/Fotoğraf: Depo Photos

Turkcell Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi Mart 2020'de değişmişti. 2013'ten beri yönetimde yer alan AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AKP'li eski Kültür Bakanı Atila Koç ile Ahmet Akça'nın görevleri sona erdi. Belediye başkanı seçildikten sonra Turkcell'deki görevini bırakmayan Hilmi Güler, uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu üç ismin yerine, AKP Siirt eski Milletvekili Afif Demirkıran, MÜSİAD ve DEİK'te genel başkanlık yapan Nail Olpak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Danışmanı Tahsin Yazar yeni üye olarak atanmıştı.