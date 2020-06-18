banner314

banner325

Son Dakika

Turkcell'in en büyük hissesi Türkiye Varlık Fonu'nun oldu

Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre Turkcell'in en büyük hissedarı Telia'nın hisseleri 530 milyon dolar karşılığında alındı. Çukurova Holding dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkış yapacak.

EKONOMİ 18.06.2020, 11:38 18.06.2020, 11:49 Murat Aydın
3
Turkcell'in en büyük hissesi Türkiye Varlık Fonu'nun oldu

Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre Turkcell'in en büyük hissedarı Telia'nın hisseleri 530 milyon dolar karşılığında alındı. Çukurova Holding dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkış yapacak. Çukurova'nın hisseleri Varlık Fonu bünyesinde bulunan Ziraat Bankası'na 1,6 milyar dolarlık kredi borcu sebebiyle teminat olarak gösterilmişti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell’in ana hissedarlarından şirketteki %26.2 dolaylı payı almak için anlaştığını duyururken, İsveçli telekom operatörü Telia Company Turkcell’deki %24.02 dolaylı hissesini 530 milyon dolar karşılığında satarak çıkıyor.

Telia, Turkcell’in %51’ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde %47.1 paya sahip. Turkcell Holding’in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın ortak olduğu L1 şirketine ait. Çukurova Turkcell’de sahip olduğu payları Ziraat Bankası’ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti.

TVF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in %26.2 oranında hissedarı oluyor. Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük hissedarı olacak” denildi.

Turkcell İnteltek'i satıyor

YÖNETİMİ BELİRLEYECEK

TVF açıklamasına göre satın almanın ardından ortaklık yapısı şöyle olacak:

TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak.

LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak.

Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek.

Turkcell'in mevcut temettü politikası sürdürülecek.

TVF açıklamasında ayrıca işlemin bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiği de ifade edildi.

YÖNETİM KURULU'NDA AKP'YE YAKIN İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Turkcell'in yönetim kurulu başkanlığını, daha önce AKP hükümetinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Aksu yapıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın/Fotoğraf: Depo Photos

Turkcell Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi Mart 2020'de değişmişti. 2013'ten beri yönetimde yer alan AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AKP'li eski Kültür Bakanı Atila Koç ile Ahmet Akça'nın görevleri sona erdi. Belediye başkanı seçildikten sonra Turkcell'deki görevini bırakmayan Hilmi Güler, uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu üç ismin yerine, AKP Siirt eski Milletvekili Afif Demirkıran, MÜSİAD ve DEİK'te genel başkanlık yapan Nail Olpak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Danışmanı Tahsin Yazar yeni üye olarak atanmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ
#turkcell #tvk #TürkiyeVarlıkFonu #hisse
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Haziran 2020
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 56
2. Başakşehir 27 56
3. Sivasspor 27 52
4. Galatasaray 27 50
5. Beşiktaş 27 44
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 27 43
8. Göztepe 27 37
9. Gaziantep FK 27 33
10. Antalyaspor 27 33
11. Denizlispor 27 31
12. Gençlerbirliği 27 31
13. Kasımpaşa 27 29
14. Çaykur Rizespor 27 28
15. Konyaspor 27 26
16. Malatyaspor 27 25
17. Ankaragücü 27 24
18. Kayserispor 27 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 29 60
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Sheffield United 29 44
7. Wolverhampton 29 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 29 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 29 26
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 29 64
2. Real Madrid 28 59
3. Sevilla 29 51
4. Atletico Madrid 29 49
5. Real Sociedad 28 47
6. Getafe 29 47
7. Villarreal 29 44
8. Valencia 28 43
9. Granada 29 42
10. Athletic Bilbao 29 39
11. Osasuna 29 35
12. Levante 29 35
13. Real Betis 29 34
14. Real Valladolid 29 33
15. Deportivo Alaves 28 32
16. Eibar 29 28
17. Celta de Vigo 29 27
18. Mallorca 29 25
19. Espanyol 29 24
20. Leganés 29 23
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir