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Turkcell Genel Müdürü GSMA’den ödül kazandı

İstanbul, 25 Şubat () - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSMA’in “Sektöre Büyük Katkı” ödülüne layık görüldü. Terzioğlu, ödülünü Mobil Dünya Kongresi’nin yapıldığı...

Turkcell Genel Müdürü GSMA’den ödül kazandı

İstanbul, 25 Şubat () - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mobil iletişim sektörünün uluslararası çatı kuruluşu GSMA’in “Sektöre Büyük Katkı” ödülüne layık görüldü.
Terzioğlu, ödülünü Mobil Dünya Kongresi’nin yapıldığı Barselona’da İspanya Kralı Felipe’nin de katıldığı törende GSMA Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard’dan alırken Richard konuşmasında, Turkcell’in son iki yıldaki büyümesinin, dijital iş modelinin sektöre kattığı ivmenin ve Turkcell’in “insan için teknoloji” duyarlılığıyla geliştirdiği ürün ve servislerin öneminin altını çizdi.

Terzioğlu teşekkür konuşmasında mobil iletişim sektörünün, insan hayatında fark yaratmak konusundaki özel rolüne dikkat çekti:

“Sürdürülebilir ve insani kalkınma alanında yapılan işlerle ciddi etki yaratabilen bu endüstrinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Teknolojimizi, teknolojiyle hayatını en çok değiştirebilecek dezavantajlı gruplar için kullanmaya devam edeceğiz.”
GSMA 2017’de Turkcell’i benzer bir ödüle layık görmüş, Suriyeli mültecilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalarla beş operatörün paylaştığı ödülü, beş operatör adına Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu almıştı. 

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