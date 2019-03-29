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Turkcell Çin Kalkınma Bankası’ndan 235 milyon euro kredi aldı

İstanbul, 29 Mart ()  – Turkcell, Çin Kalkınma Bankası’ndan (CDB) 225 milyon dolar ve 35 milyon euro olmak üzere iki dilimde toplam 235 milyon euro tutarında 7.5 yıl vadeli kredi kullandı. Turkcell daha önce de aynı kredi anlaşması kapsamında...

Turkcell Çin Kalkınma Bankası’ndan 235 milyon euro kredi aldı

İstanbul, 29 Mart ()  – Turkcell, Çin Kalkınma Bankası’ndan (CDB) 225 milyon dolar ve 35 milyon euro olmak üzere iki dilimde toplam 235 milyon euro tutarında 7.5 yıl vadeli kredi kullandı.
Turkcell daha önce de aynı kredi anlaşması kapsamında CDB’den toplam 315 milyon euro karşılığı kredi kullanmıştı.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yurtdışındaki bankaların Turkcell’e ve Türkiye’ye ilgisinin sürdüğüne dikkat çekti ve ekledi:
“Turkcell, güçlü finansal yapısı ve uluslararası piyasalardaki yüksek itibarıyla Türkiye’ye olan güveni artırmayı sürdürüyor. İş modelimizi risklerden koruma stratejimiz kapsamında, önemli bir araç olan başarılı likidite yönetimi için hem yerel hem de uluslararası piyasaları sürekli takip halindeyiz. Likidite yönetiminde, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve vadenin uzatılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Çin Kalkınma Bankası’ndan temin ettiğimiz bu kredi sayesinde piyasaya göre daha uygun şartlarda uzun vadeli bir finansman imkânı sağladık. Bu gelişme, hem Türkiye ekonomisi hem de Turkcell’in güçlü duruşunun bir göstergesi niteliği taşıyor. Turkcell, yarattığı uzun vadeli finansman ile teknoloji yatırımlarına kesintisiz olarak devam edecek ve birinci önceliği olan müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi sürdürecektir.”

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