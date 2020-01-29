Türkbesd : Satışlar ve ihracat 2019'da yüzde 2.0 daraldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (Türkbesd) verilerine göre, ihracat ve iç satış toplam adedi bir önceki yıla göre yüzde 2.0, üretim de yüzde 1.0 küçüldü.

Türkbesd Başkanı Can Dinçer, 2019 yılının değerlendirildiği basın toplantısında “2019’un ilk yarısında ÖTV’nin sıfırlanmasının katkısı, ikinci yarıda da ekonomide toparlanma trendi, firmaların kampanyaları ve güçlü ihracatımızın desteğinde toplam satışlarımız adet bazında bir önceki yıla göre yüzde 2.0 daralarak 28 milyon 500 bin adet seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Türkiye’nin 2019’un üçüncü çeyreğinde büyüme trendine girdiğini belirten Türkbesd Başkanı Dinçer, sektör karşılaştırması yaparak şunları söyledi:

"Konut sektörü düşük faizli ve uzun vadeli kredi desteği sayesinde yılı yaklaşık yüzde 1.9 küçülmeyle kapattı. Beyaz eşya sektörü ise ihracatın da desteğiyle aynı büyüme oranını yakalamayı başardı. Sanayi üretimine gelince yılın ikinci yarısında dayanıklı tüketim sektöründe yaşanan dramatik düşüşü Türkbesd üyesi firmalarımızda gözlemlemedik. Dayanıklı tüketim sektörünün geneline göre daha iyi performans gösterdik.”

Dinçer, basın toplantısında beyaz eşya sektörüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüz doğrudan 60 bin, dolaylı 600 bin kişiye istihdam sağlayan, 28 milyon adetlik üretim, 22 milyon adetlik ihracat hacmi ile ülkemizin ekonomik büyümesinde itici güç konumundadır. Teknoloji yoğun üretime verdiğimiz değerle küresel pazarlarda önemli bir konuma yükseldik. Ülkemiz yüzde 7’lik üretim hacmi ile Çin’den sonra dünyanın en büyük beyaz eşya üretim üssü konumundadır. Üretiminin %75’den fazlasını ihraç eden sektörümüz başta Ar-Ge yatırımı ve vergi kolaylıkları başta olmak üzere devlet teşviklerine ihtiyaç duymaktadır. Türkiye beyaz eşya sektörü, 2002 yılından beri 4 kat büyüdü. İhracatımız aynı dönemde 5 kat arttı. Sürdürülebilir ihracat için Ar-Ge ve dijitalleşmeye yatırım yaparak rekabet gücümüzü korumamız gerekiyor.”

Türkbesd Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Kara da, basın toplantısında bayilik sisteminin destek ihtiyacını dile getirdi:

"Türkiye beyaz eşya sektörünün belkemiğini bayilik teşkilatı oluşturuyor. Dünyada başka hiçbir ülkede olmayan eşsiz bayilik yapısı, sektörümüzün en önemli avantajları arasında yer almaktadır. Beyaz eşya sektörünün 15 binden fazla bayiyi kapsayan çok büyük bir ekosistemi bulunuyor. Bu yapının sağlıklı yürüyebilmesi ve çok değerli bayilik sistemimizin yaşayabilmesi için; KOSGEB kredisi gibi faizsiz ya da düşük faizli kredi olanakları sağlanarak sektöre giriş maliyetlerinin azaltılması, AVM kiralarına getirilecek düzenlemeler ve enerji maliyetlerinin azaltılması gibi desteklere ihtiyaç duyulmaktadır."

Türkbesd Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da, beyaz eşyanın ana ham maddesi olan yassı çelik fiyatlarının enflasyonist etkiden arındırılması gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

"Beyaz eşyanın ham maddesi olan yassı çelik, üretim maliyetlerimizde önemli bir paya sahip ve korumacı ithalat vergileri maliyetlerimizi artırarak ihracatta elimizi zayıflatıyor. Söz gelimi Türkiye’nin rakibi olan Polonya, yassı çeliği daha ucuza temin ediyor. Ülke ekonomisine daha fazla katkı yapabilmemiz adına bu alanda düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek teknolojili ürünlerini ihraç ederek ülke ekonomisi için katma değer yaratan beyaz eşya sektörünün, rekabet gücünü koruyabilmesi için ham maddelerini uluslararası fiyatlardan temin etmesi gerekiyor."

Türkbesd Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı da, Mart 2021’de devreye girecek Avrupa Birliği enerji etiketi uygulamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sanayi Bakanlığı ile AB’nin yeni enerji etiketine geçiş konusunda çalışıyoruz. Sektörümüz AB ile eş zamanlı geçiş için gerekli hazırlıkları yapıyor. Enerji verimliliği alanında öncülüğünü bir kez daha göstererek bu konuda önemli bir inisiyatif üstlendi.

"Bu uygulamayla evlerimizde yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlayacak daha enerji verimli ürünler kullanmaya başlayacağız.

"2030 yılına kadar elektrik fiyatlarının tahmini artışı dikkate alındığında konutlarda elektrik faturalarında 23 milyar TL tasarruf sağlanmasına, 14 milyon ton CO2eq emisyon azalımına katkı sağlayacağız." (Fotoğraf - Grafik - Tablo)