'Türk Zeytinyağı'na New York IOOC ‘den altın madalya

NOVA Vera Zeytinyağı, dünyanın en büyük zeytinyağı yarışmalarından New York IOOC ‘den altın madalya ile döndü. İlk kez bir Türk zeytinyağı markasının sahip olduğu bu ödülle Nova Vera, 2018 yılı içinde uluslararası yarışmalardan, kalite dalında sekizi altın on madalya, ambalaj kategorisinde ise 4 madalya alarak toplam 14 ödül kazandı.

Katılımın bin adet ile kısıtlandığı New York Olive Oil Yarışması'ndan altın madalya alan Nova Vera, 2018 yılında uluslararası yarışmalarda en çok ödül alan Türk zeytinyağı markası oldu. Marka, geçtiğimiz hafta 400’ün üzerinde zeytinyağı ile Avrupa’nın en geniş katılımlı yarışması olan London Olive Oil ve ardından Asya-Okyanusya bölgelerinin en büyük yarışması olan Japan Olive’den de iki altın madalya ile dönmüştü.

"TÜRK ZEYTİNYAĞININ GELECEĞİ PARLAK”

Nova Vera'nın kurucusu Bahar Alan, "Ürünlerimizde sadece erken hasat ve soğuk sıkım tekniklerini kullanıyoruz. Bu bize hedeflediğimiz kalite ve lezzeti getiriyor. Zeytinin sahip olduğu faydalı bileşenleri zeytinyağına aktarmak, besin değerini korurken lezzetini açığa çıkarmak ancak onu doğru işleyebildiğimizde mümkün oluyor. Biz sadece sağlık bileşenleri en yüksek ve en kaliteli zeytinyağını üretmeye odaklandık. Yurtdışındaki yarışmalar, kalitemizin uluslararası alanda da tescil edilmesi anlamında bizim için önem taşıyor. Henüz çok genç bir marka olmamıza rağmen Türk zeytinyağını yurtdışında başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz ve Türk zeytinyağının geleceğinin parlak olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.

“DÜNYADA TANINMAK İÇİN YÜKSEK KALİTEDE ZEYTİNYAĞI ÜRETMEK GEREK”

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı ihracatının son dönemde ivme kazandığını, Ocak-Şubat 2018 döneminde 121.7 milyon dolarlık dış satımla tüm zamanların en yüksek 2 aylık ihracat rakamının elde edildiğini hatırlatan Alan, "Ülke olarak yaptığımız zeytinyağı ihracatının sadece miktar olarak artması değil aynı zamanda birim fiyatının da yükselmesi hedeflenmeli. Bu da ancak yurtdışı pazarlara, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile yüksek kalitede, markalı ürünler sunulması ile mümkün olabilir. Nova Vera, bu prensiple çalışan ve “Ömrünüze Sağlık” sloganı ile tüketicilere sağlık bileşenleri yüksek ürünleri sunmayı hedefleyen bir üreticidir” diye konuştu.

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