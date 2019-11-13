Türk Ytong'un Gazbeton derslerini 1,200 mimarlık öğrencisi alıyor

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 13 Kasım () – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2010 yılında başlayan Gazbeton Dersleri, 10 yılda üç üniversitede 1,200 öğrenciye ulaştı.

Ytong Akademi’de gerçekleştirilen ve kurumsallaşmış örnek çalışmalardan biri olan ‘Gazbeton Dersleri’ 10’uncu yılına ulaştı. İlk olarak 2010’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde başlayan akademik program, bugün Yıldız Teknik, Maltepe ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitelerinin mimarlık bölümleri dahil olmak üzere üç üniversitede sürüyor.

Dersin notları, 2014 yılında Nuri Ertokat tarafından kitaplaştırılarak, Türkiye’de gazbeton üzerine yazılmış en kapsamlı teknik başvuru kaynağı olarak yayınlandı.

Mimarlık eğitiminde teori ve pratiği birleştiren 14 haftalık seçmeli ders programında, gazbeton yapı malzemesinin mimari tasarım ve uygulama alanlarıyla ilişkisi, ısı yalıtımı ve enerji verimliliği, yangın ve deprem emniyet, çevreyle uyum gibi konulardaki faydaları ve güncel yönetmeliklerdeki yeri gibi konular ele alınıyor.

Son yıllarda yapı sektöründeki en dikkat çekici dijitalleşme adımı olan BIM-Yapı Bilgi Modellemesi uygulamalarını da içeren dersler, Türk Ytong teknik uzmanlarının rehberliğinde yürütülüyor.

Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, “Ytong Türkiye’de inşaat sektörünün köklü bir markası. Güven üzerine inşa edilmiş güçlü bir markamız var. Malzeme ve üretim kalitesinin yanı sıra kurumsallaşma ve sektörel gelişim konularında da sektörünün lideri konumunda. 56 yıldır Türkiye’nin enerji verimli ve kaliteli yapılara kavuşması, nitelikli kentleşmesi için pek çok alanda, sosyal paydaşlarımız ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz.” dedi ve ekledi:

“Bu bilinçle akademik ve sektörel iş birliklerine, gençlere yönelik eğitim ve etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Çağdaş yapılara, sürdürülebilir yerleşim alanlarına imza atacak genç mimar ve mühendislerle sürekli bir arada olmak bize ayrı bir vizyon ve dinamizm de kazandırıyor. Gazbeton Dersleri’ne başladığımız 2010 yılından bugüne 10 yılda bin 200’ün üzerinde mimar adayıyla bir araya gelme fırsatı bulduk. Bizlere güvenerek, bu dersleri açmamıza olanak sağlayan üniversite yönetimlerine de teşekkür ediyoruz." (Fotoğraflı)