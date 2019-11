Türk ve Kanada iş dünyası İstanbul’da buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi ve Kanada-Türkiye İş Konseyi (CTBC) tarafından düzenlenen Türkiye – Kanada 16. Ortak Yıllık Konferansı gerçekleştirildi.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Kanada Küresel İşler Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jonathan Fried katılımları ile, DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Osman Okyay ve Kanada-Türkiye İş Konseyi Başkanı Gar Knutson’ın ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, her iki ülkenin ekonomi ile ticaretine yön veren isimler ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi.

"Türkiye ve Kanada Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini de en kısa sürede başlatmamız gerektiğine inanıyorum" diyen Batur, "STA, ekonomik operatörlerimizin mal, hizmet ve yatırım gibi ikili işlemleri arttırması için sağlam bir temel ve daha öngörülebilir bir ortam sağlayacaktır” diye ekledi.

Kanada Küresel İşler Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jonathan Fried de, “Şu an Kanada ekonomisinin yüzde 80’ini hizmet ticareti oluşturuyor" dedi ve ekledi:

"Ülkeler arası teknolojinin paylaşılması artık çok daha önemli hale geldi. Öte yandan G7 ülkeleri arasında, diğer altı ülke ile de Serbest Ticaret Anlaşması olan tek ülke Kanada. Ayrıca yabancı yatırımcılar için çok kolay iş yapılan bir ülke. Kanada’da vergi açıdan çok uygun ve pozitif bir ortam bulunuyor. Kanada, Türk yatırımcılar olukça cazip bir pazar."

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Osman Okyay da, "2018 itibariyle, ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmeye başladığımız ilk günden bu yana ikili ticaret hacmimizin tam 7 kat artarak, 3.2 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz" dedi.

Kanada İstanbul Başkonsolosu Brahim Achtoutal, "Türk ve Kanadalı şirketlerin altyapı, sağlık, inovasyon ve kamu iştirakleri alanlarında yeni işbirlikleri yapmalarını bekliyoruz. Her iki ülkenin ekonomi ve ticaret potansiyelini tamamen açığa çıkartabilmek için ortak sorumluluğumuz bulunuyor. Ticaret anlamındaki tüm zorlayıcı unsurları birlikte ortadan kaldırmalıyız" diye konuştu.