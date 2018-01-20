Türk ve Bulgar iş adamları, Sofya'daki forumda bir araya geldi

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da düzenlenen iş forumunda Türk ve Bulgar iş adamları bir araya geldi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'na dikkat çekerek, "İlişkiler hem AB ile hem Bulgaristan ile bu 6 ay sonunda daha iyi olacak diye ümitliyiz" dedi.

Sofya'da, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin ev sahipliğinde iş forumu ve fuarı düzenlendi. Foruma Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Ticaret Müşaviri Emrah Sazak, Bursa Balkan-Türk SİAD Derneği Başkanı Berat Tunakan ile çok sayıda Türk ve Bulgar işadamı katıldı. Forumda, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 5 milyar doları geçtiği, Bulgaristan'da 3 binden fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiği belirtildi.

Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu dönem başkanlığında Bulgaristan'ın yanı başındaki bir aday ülkeyle ilişkilerini ekonomik anlamda geliştirmesi çok çok önemli. Bunun farkındalar. Bu yönde de iki ülke çalışmaya hazır. 6 aylık dönem başkanlığında Bulgaristan'ın Türkiye'nin öneminin farkında olarak ve dostluğuna dayanarak, elinden geleni yapacağına ümit ediyorum. Bundan da bir kuşkumuz yok. Tabiatıyla 6 aylık bir dönem. Önemli olan, ilişkilerin, AB ile ilişkilerimizin bu dönem başkanlığında gerekli vurguya sahip olması. Umut ederiz ki bu 6 ay içerisinde çeşitli bakanlarımız buraya gelmeleri söz konusu, belki zirveler de olabilir . İlişkiler hem AB ile hem Bulgaristan ile bu 6 ay sonunda daha iyi olacak diye ümitliyiz."

Türkiye'nin Filibe (Plovdiv) Başkonsolosu Hüseyin Ergani ise Filibe'nin konumu ve tarihi itibarıyla Bulgaristan açısından olduğu kadar, Türkiye açısından da önemli bir merkez olduğunu söyledi. Ergani, şöyle dedi:

"Filibe, Bulgaristan'ın ikinci en büyük şehridir. Kapıkule Sınır Kapısı Hasköy'e ulaşır, sonrasında da Filibe var. Dolayısıyla bir arterdir ulaşım açısından. Kapıkule biliyorsunuz dünyanın en yoğun karayolu ulaşım sınır kapılarından bir tanesi. Filibe özellikle son zamanlarda Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla büyük ilgi görüyor. Önümüzdeki yıl 2019'da Avrupa Kültür Başkenti olacak ve çok hareketli geçecek. Bizler de birtakım faaliyetler düzenliyor ve öngörüyoruz. Filibe ekonomi dinamizm açısından da göç alan bir şehir, yatırım açısından da önemli fırsatlar sunan bir şehir. Turizm açısından da büyük bir potansiyel var. Hem tarihi zenginliği açısından hem de kültür başkenti olacak olması nedeniyle. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den en fazla turist ağırlayan şehirlerden birisi."

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Başkanı Fikret İnce, iki ülke arasında ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Kurumsal yatırımcıların burada ilgisini görüyorum. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ticaret çok iyi bir şey insanların refahını arttırmak için. Bizim görevimiz de buna yardımcı olmak. Ticaret hacmi 5 milyar dolar bir rakama ulaştı . İki ülke arasında karşılıklı ticaret hacmi 5 milyar dolar. Bu da çok büyük, devamlı gelişen bir rakam. Yatırım çok büyük oranda. Bulgaristan'ın 3'üncü ticaret partneri Türkiye. Bu çok doğal bir şey. Komşusu Türkiye ile ilişkilerden her iki tarafın da yararlanacağını umuyorum. İki ülkenin de bu yönde iradesi var, destek veriyorlar buna. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Türkiye büyük bir komşusu Bulgaristan'ın dolayısıyla bundan Avrupa topluluğunun büyük menfaati olacaktır. Ben bu konuda Bulgar politikacılarının inisiyatif kullanacağını umuyorum ve olumlu bir gelişme olacağını umuyorum" diye konuştu.

Balkan Rumeli Sanayicilik ve İşadamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan ise Bulgaristan'ın Türk yatırımcıları açısından Avrupa'ya açılan bir kapı ve lojistik üs olabileceğini söyledi. Tunakan, şunları kaydetti:

"Derneğimiz Balkan kökenli 408 üyeden oluşan ve Bursa ekonomisine yön veren bir sivil toplum örgütü. Ana amacımız da Balkanlar'la Türkiye arasında ticaretin artırılması. Üyelerimizin büyük çoğunluğu Bulgaristan kökenli iş adamlarından oluşuyor. Burada iş yapan, yatırımları olan arkadaşlarımız da var. İki komşu ülke olarak ana amacımız ticari ilişkilerin artırılması. Ticari ilişkiler ne kadar artırılırsa siyasi ilişkiler de daha fazla gelişiyor. Tabii ki Bulgaristan'ın dönem başkanı olması önemli. Yeni bazı çalışmalar, fasılların açılması olabilir. Bu konuda destek muhakkak olur. Bir Avrupa ülkesi olarak Bulgaristan'da yatırım yapılmasını iş adamları açısından daha uygun olacağını da düşünüyoruz. Yatırımların artması gerekiyor. Avrupa'ya açılan bir kapı olarak değerlendirebiliriz. Bilhassa lojistik üs olabilir diye düşünüyoruz."



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