Türk ve Birleşik Krallık üniversitelerinin temsilcileri Londra'da buluştu

İstanbul, 27 Şubat () – British Council ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 26 Şubat’ta Londra’da düzenlediği Türkiye-Birleşik Krallık Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklıklar Forumu’nda, Türkiye ve Birleşik Krallık üniversiteleri arasındaki iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

YÖK Başkan Vekili Rahmi Er Birleşik Krallık’ta düzenlenen “Türkiye-Birleşik Krallık Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklıklar Forumu”nda "Amacımız Türk yüksek öğretimini bölgesel ve küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirebilmek” dedi.

YÖK Başkan Vekili Rahmi Er, "Yeni YÖK olarak biz Türk yüksek öğretiminin uluslararası boyuta ulaşmasına büyük önem veriyoruz" dedi ve son dört yılda uluslararası öğrenci sayısını 40 binlerden 140 binler düzeyine çıkarıldığına işaret ederek, Birleşik Krallık’ın da bu çerçevede Türkiye açısından önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda gelişmeye başladığına dikkat çeken Er, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ticaret hacmimiz 18.5 milyar dolara ulaştı, her yıl da artan bir grafik izliyor. Birleşik Krallık da uluslararası öğrenciler için önemli bir destinasyon. Bizim de uluslararasılaşma bağlamında hedeflerimiz belli. Dolayısıyla Birleşik Krallık’taki üniversiteler ile Türk üniversitelerini buluşturmak ve çeşitli alanlarda iş birliği gerçekleştirmek suretiyle, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

"Bu tür toplantılar çok iyi sonuçlar veriyor"

Foruma katılan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. A. Haluk Özen de amaçlarının özellikle biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi yeni alanlarda Birleşik Krallık ile iş birliği olduğunu söyledi. Forumun, "bugünden yarına hemen sonuç vermeyebileceğini" söyleyen Özen, "Türkiye’de yeni gelişmeye başlayan alanlarda İngiltere gibi çok önde olan ülkelerle gerek öğretim üyesi alışverişi, gerek öğrenci alışverişi, gerekse de beraber Avrupa projelerinde bir sonuca varmamız açısından bu tür toplantılar çok iyi sonuçlar veriyor" dedi.

Özen, forumun bu yıl içinde Türkiye’de yapılacak ikinci ayağıyla da iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında kurulacak ilişkilerin daha da güçlendirileceğini vurguladı.

"Varolan iş birliklerimizi genişletip derinleştirmeyi istiyoruz"

British Council Türkiye Yüksek Öğretim Direktörü Ayşen Güven, forumun Türkiye’nin 13 araştırma üniversitesinin rektörlerini ve Birleşik Krallık yükseköğretiminden 50’den fazla kurumun temsilcilerini bir araya getirdiğini belirtti:

"YÖK ile 2015’ten bu yana İngilizce öğretiminin kalitesini yükseltmeye dönük iş birliği yapıyoruz. Bu etkinlikle bunun da ötesine gitmeyi ve var olan iş birliklerimizi genişletip derinleştirmeyi istiyoruz."

Forumun her iki ülke açısından da "çok önemli bir başlangıç" olduğunu vurgulayan Güven, etkinliğin ikinci ayağının da Türk üniversitelerinden daha geniş bir katılım ile altı ay sonra Türkiye’de yapılacağını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da kendi kurumunun, Birleşik Krallık’ta 20 civarında üniversite ile öğrenci ve öğretim üyesi alışverişine yönelik akademik dolaşım iş birliği bulunduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin bu iş birliklerinin yanı sıra, 30’a yakın projede de Birleşik Krallık üniversiteleriyle ortak çalıştığını belirten Özkan, bunların yenilenebilir enerjiden genetiğe kadar bir dizi alanı kapsadığını belirtti.

İş birliği anlaşması

Forum kapsamında, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki ortaklık ilişkilerini geliştirmek amacıyla British Council ile YÖK arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Foruma, Türk ve Birleşik Krallık üniversitelerinin temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott da katıldı.

Forumda, Türkiye’den YÖK ile Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Gebze Teknik, Erciyes, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Koç, Orta Doğu Teknik ve Sabancı üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü temsilcileri yer aldı. (Fotoğraflı)