Türk Telekom'un gelirleri yüzde 15.6 artışla 17.4 milyar lira

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom 2019’un ilk dokuz ayında yüzde 15.6 büyüme ile gelirlerini 17.4 milyar liraya, abone sayısı da 1.7 milyon artışla 47.6 milyona yükseldi.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.4 artarak 8.3 milyar liraya yükseldi.

Açıklamaya göre, Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2019’un dokuz ayında 2.8 milyar liraya yükseldi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Sabit genişbant ve mobildeki gelir artışının desteği ile bu yılın dokuz ayında gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 büyüterek son 11 yılın rekor gelir artışına imza attık" dedi ve ekledi:

"Türkiye'nin lider entegre operatörü konumumuzu yeni abone kazanımlarıyla güçlendirirken, bir yandan da ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdürüyoruz.

"Uzunluğu her geçen gün artan 295 bin kilometrelik fiber altyapımızın yanı sıra, 5G alanında geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle de Türkiye’de 5G’ye en hazır operatörüz.

"Türk Telekom olarak kârlı büyümemizi sürdürürken bir yandan da Türkiye’nin sahip olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olarak milli teknoloji dönüşümünün her adımında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, projeler ve çalışmalar ile Türkiye’yi geleceğe taşırken, 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

