Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

İstanbul, 8 Mayıs () – Türk Telekom'un gelirleri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 15.3 artışla 5.4 milyar liraya yükseldi ve şirketin 2008'deki halka arzından bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışı gerçekleşti.

Türk Telekom’un açıkladığı 2019’un ilk üç ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarına göre şirketin toplam abone sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.1 milyon artışla 46.7 milyona yükseldi.

Buna göre, Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.7 artışla 2.7 milyar liraya yükselirken, etkin gider yönetimiyle geçen yıla göre 7.1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı da son 12 yılın en yüksek değeri olan yüzde 49.1’e ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri ve FAVÖK’te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK marjındaki artışla Türk Telekom’un net kârı, geçen yılın ilk çeyreğindeki değerinin üç katı olmak üzere 310 milyon lira oldu. Şirketin yatırım harcamaları da, 2019’un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 637 milyon liraya yükseldi" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Yılın ilk çeyreğinde 737 bin net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı 46.7 milyon olurken, şirketin toplam internet abone sayısı da 131 bin artış ile 11 milyonu aştı ve mobil abone sayısı ilk çeyrekte 575 bin artışla 22.1 milyona yükseldi. İlk çeyrekte mobilde net kazanımların yüzde 96'sını faturalı aboneler oluştururken, faturalı abone oranı da yüzde 58'e ulaştı. Bir yıl önce yüzde 87 olan LTE nüfus kapsama alanı, ilk çeyrekte yüzde 92'ye yükseldi."

Birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 2018’de sergilenen performansı 2019’da da devam ettirdiklerini belirterek, "Altyapı ve yeni nesil teknolojilere yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürerek Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz" dedi ve ekledi:

"Yeni yönetimimizden aldığımız destek ve yakaladığımız sinerjinin de etkisiyle, yılın ilk çeyreğinde operasyonel verimliliğimize odaklanarak FAVÖK marjımızı rekor seviyeye çıkardık. Ayrıca, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdik. Net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üçe katladık. Fiber hane erişimimiz 19.1 milyonu aşarken, yarım milyonun üzerinde mobil abone kazanımı ile mobildeki pazar payı hedefimize çok yaklaştık. Tüm bu sonuçlar kendini işine adamış bir ekip ve sağlam bir stratejinin başarılı şekilde uygulanması ile gerçeğe dönüştü."

Döviz kurundaki dalgalanmadan korunmaya yönelik yeni türev ürünler geliştirdiklerini de belirten Doany, "İki yıl önce sadece yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranımızı ilk çeyrekte yüzde 84'e kadar çıkardık. Yabancı Para riskimizi bu denli azaltmamız, kurların finansallarımız üzerindeki etkisini düşürerek daha öngörülebilir bir net gelir ve sürdürülebilir temettü elde etmemizi sağlayacak" dedi.

Türk Telekom’un ilk çeyrekte 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı yaptığına dikkat çeken Doany, "Yurtdışından 39 ülkeden 264 yatırımcının katılımıyla, ihraç miktarının beş katı kadar talep topladık. Bu da, güçlü bilançomuzun, faaliyet sonuçlarımıza yansıyan rekor müşteri, gelir, faaliyet karlılığı büyümesinin, yüksek nakit yaratma kapasitemizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. Bu tahvil ihracı sayesinde finansman vade ve maliyet yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz" diye ekledi.

