Türk şirkete en prestijli araştırma ödülü

İstanbul, 31 Temmuz () - ABD’nin Atlanta şehrinde bulunan Prorize adlı fiyatlama ve gelir yönetimi alanında bilimsel çözümler üreten danışmanlık firması, bir yönetim bilimleri ve yöneylem araştırması enstitüsü olan INFORMS tarafından, en itibarlı araştırma ödülü olan Franz Edelman ödülünü aldı.

İsmini firmanın kurucu ve CEO’su olan Ahmet Kuyumcu’nun memleketi Rize’den alan Prorize, yıllık bir milyar USD geliri olan, ABD’nin en büyük huzurevi işletmecisi Holiday Retirement firması ile birlikte yürüttüğü yöneylem ve fiyatlama çalışmaları sonucunda geliştirdiği, sektörün ilk gelir yönetimi sistemi olan, Senior Living Rent Optimizer (Yaşlı Kira İyileştirici) sistemiyle Franz Edelman ödülüne sahip oldu.

Prorize ile birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda ilk iki yılda, yüzde 9.3’lük bir artışla, 85 milyon USD kar sağlayan Holiday Retirement, beş yıllık vadede 304 milyon USD’lik bir kar hedefliyor.

“INFORMS tarafından layık görüldüğümüz bu ödül bizi gururlandırdı.” diyen Ahmet Kuyumcu devam etti, “Ekibimiz yaşlıların hayat standartları ve kiradan kar sağlayan endüstriler üzerinde yılmadan çalışarak birinci sınıf bir çözüm buldu.” dedi.