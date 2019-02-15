Türk seramiği 130 ülkeden 91 bin ziyaretçiyle buluştu

İstanbul, 15 Şubat () - İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA), 100 bin metrekarelik alanda 18 bin 358’i yabancı olmak üzere toplam 91 bin 502 ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti.

Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Filistin başta olmak üzere 130 ülkeden fuara katılan sektör profesyonelleri, seramik sektörünün önde gelen bin 200 markasının fuarda sergilediği yeni ürün ve koleksiyonlarına büyük ilgi gösterdi.

UNICERA'ya Türk firmaların yanı sıra, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, Tayvan, Sırbistan ve İran’dan firmalar katıldı.

Seramik sektörünün yanında toplam büyüklüğü 3 milyar doları aşan banyo ve mutfak ürünlerinin de dünya ile buluştuğu UNICERA’da zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubu bir arada sergilendi.

Fuar, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TIMDER) iş birliğinde 100 bin metrekare alanda organize edildi.

CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuara olan yabancı ilgisinden çok memnun olduklarını vurguladı ve "Fuarımızın hem ziyaretçi sayısında hem de metrekaresinde ciddi bir artış yaşandı" dedi.

UNICERA’daki en büyük amaçlarının iç pazardaki daralmaları ihracat yoluyla telafi edebilmek olduğunu belirten TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, "Fuar esnasında katılımcı firmalarla yaptığımız görüşmelerde, yabancı ziyaretçi sayısındaki artıştan duydukları memnuniyeti bizzat dinleme şansımız oldu" dedi.

Seramik sektöründeki gelişmeye paralel olarak sektörün fuara olan ilgisinin artış gösterdiğini ifade eden TSF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, "2020 yılında yabancı ziyaretçi sayımızda büyük artış olmasını bekliyoruz. Hedefimiz, UNICERA’nın yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlaması ve dünyanın en büyük seramik ve banyo ürünleri fuarı olmasıdır" dedi.

Sektöre, tasarım alanında damgasını vuran Giuseppe Scutellà, Carlo Ciciliot, Paolo D'arrigo, Valentin Garcia, Johan Dück gibi önemli tasarımcılar tarafından verilen seminerlere Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 68 üniversitenin mimar adayı öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.