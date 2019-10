Türk perakende markaları Rus "pazaryerleri" ile bir araya geldi

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan pazaryerleri ile Türk markaları, CDEK tarafından World E-Commerce Forum desteği ile düzenlenen ve her yıl düzenlenmesi planlanan "CDEK CIS eCommerce Summit"te sınır ötesi ticaret fırsatlarını değerlendirmek ve Türkiye'nin e-ihracat'ına ciddi katkı sunması hedefiyle bir araya geldi.

Türk perakende markalarından ve e-ticaret ilgili sektörlerinden, sınır ötesi ticaretin 300'den fazla temsilcisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerden çevrimiçi mağazalar ve entegratörler zirveye katıldı. E-ihracat ekosisteminden özel davetlilerin katıldığı Zirvede, Rusya ve Türkiye arasındaki e-ticaret hacmini artıracak anlaşmalara da imza atıldı.

Zirve’de CDEK CEO'su Leonid Goldort, CDEK Türkiye CEO'su Sertalp Demirağ ve CDEK Türkiye Satış ve Operasyon Direktörü Çetin Balekoğlu, E-ihracatın hızla ivme kazanacağı öngörülen Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) pazarında Türk markaları için sınır ötesi ticaret potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, E-ihracatçıların talepleri ve e-ihracatın kolay yolları konusunda sunumlar yaptılar.

Mobilya ve moda’ya ilgi büyük

Türkiye'de 2019'da 14.62 milyar dolar olan e-ticaret pazar hacminin 2021'de 26 milyar dolar, 2023'te ise 46 milyar dolar olacağını öngörüldüğüne dikkat çeken CDEK Türkiye CEO'su Sertalp Demirağ, “Rusya'da aylık internet kullanıcıları sayısı 90 milyon kişi, toplam nüfusun internet kullanım oranı yüzde 76. Rusya e-ticaret sektör büyüklüğünün 2023'te 25 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle mobilya, moda, elektronik, oyuncak, hobi, gıda ve kişisel bakım kategorilerinde talep yüksek. Rusya'da her 10 siparişten 7'si kapıda ödeme ile alınıyor. CDEK olarak 14 ülkede kapıda ödeme imkanı sağladığımız için e-ticaret'te satış yapan şirketlere, girişimcilere kolaylık sağlıyoruz. Rusya'da 90 milyon, CIS bölgesinde 300 milyon potansiyel müşteri özellikle Türkiye'den de yeni pazara girecek firmaları ve ürünleri merakla bekliyor" dedi.

En iyi platformlarla tanışma imkanı

2021 yılında 8 milyarlık dünya nüfusunun 2 milyardan fazlasının online alışveriş yapacağı öngörüsü ile e-ihracat'ın, özellikle pazar yerlerinin markalara büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Demiralp, "Günde 40 bin paket gönderimi ile Rusya’nın en büyük pazar yerlerinden biri olan Ozon'ruyu bu yıl CDEK CIS eCommerce Summit'e davet ettik. Ukrayna'dan ve Kazakistan'dan da e-ticaret platformları da Türk ürünlerini Rusya pazarına elektronik ortamda ihraç etmekte olan ya da etmeyi iş süreçlerine ekleyen katılımcılar ile Zirve'de bir araya geldiler. İlerleyen dönemde bambaşka ülkelerden de CDEK eCommerce Summit’lere katılımlar öngörüyoruz. Yani her ülkenin en büyüğünü biz Worldef ile birlikte Türkiye'ye getiriyor olacağız. İhracatçılarımız da en iyi platformlarla kendi ürünlerini satma olanağı bulacaklar" dedi.

"1 milyar dolara yakın e-ihracat gerçekleşecek”

World e-Commerce Forum (Worldef) Kurucusu Ömer Nart, "Bu konferansta diğerlerinden farklı olarak Rusya ve CIS bölgesi ülkelerinden davet ettiğimiz milyar dolarlık e-ticaret pazaryerleri ile Türk perakende markalarımıza yüz yüze birebir, çeviri hizmeti ile görüşme imkanı sağladık. Bir ticaret hacmi doğdu etkinliğimizde. Rusya ile e-ticaret hacmimiz her yıl yüzde 30-35 artan bir seyirde ilerliyor. Tabi regülasyonların şekillenmesi teknoloji ve lojistik imkanların artmasıyla beraber e-ihracatın yapılabilirliği de gittikçe artıyor. Türkiye'nin önümüzdeki beş yıl içerisinde, Rusya ve CIS bölgesi ülkelerine toplamda yıllık 1 milyar dolara yakın rakamda e-ihracat gerçekleştirebileceğini gönderilen paket sayılarının yükselişinden ve markaların e-ticaret'te bilinçlenmesinden dolayı öngörebiliyoruz." dedi.

Doğrudan satış çözümleri e-ticaret'i uçuruyor

T-Soft Genel Müdürü Ömer Arıkan, "Türkiye'de e-ihracat bilincini artırma ve mevcut yapanların ticaretlerini geliştirmeye yönelik organizasyonlardan daha odaklı bölgesel organizasyonlara geçtiğimiz bu ilk etkinliğimizde Ortadoğu, Rusya ve Ukrayna pazarını derinden analiz ettik. T-Soft olarak işletmelerin kendi ihracat yazılımları ile doğrudan satış yapabilmelerine yönelik çözümlerimizi paylaştık. Her yeni organizasyonda daha bilinçli, daha arzulu ve motive olmuş bir kitle ile karşılaşmak, ülkemiz adına heyecanımızı artırıyor ve ümitlerimizi pekiştiriyor. Hep birlikte başaracağız. "Aç kanatlarını Türkiye. Sen Kazan, Ülken Kazansın" diyoruz ve şirketlerimizi e-ticaret'e davet ediyoruz" dedi.

Kargo ve fiyat avantajı Türk markalarına talebi artırıyor

Türkiye'de bir giyim e-ticaret sitesinin günde 500 paket ile örnek teşkil edecek büyüklükte sınır ötesi paket gönderimleri yaptığına dikkat çeken Arıkan, "Bu başarının süreçlerini pazara giren ya da girmek isteyen ihracatçılarımız ile paylaştık. Yurt dışında Türk ürünlerine özellikle yerel ürünlere ilgi büyük. Kıyafet ve ayakkabı satışı toplam satışın yüzde 31'i. Ücretsiz kargo, ödeme yöntemleri kolaylığı, kapıda ödeme, fiyat avantajı, orijinal ürün garantisi ve kendi ülkelerinde bulamadıkları ürünler, milyonlarca kişiyi sınır ötesi ticaret'ten ürün almaya yönlendiriyor. Türk markalarının da bu potansiyeli satış ağlarına eklemeleri için CDEK, Worldef ve T-Soft etkinliklerimizi sürdüreceğiz" diye ekledi.