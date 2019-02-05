Türk mücevher üreticileri, Katarlı firmalarla bir araya geldi

İstanbul, 5 Şubat () - Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılının ilk büyük alım heyeti etkinliği kapsamında 50’ye yakın Katarlı mücevher firmasını, İstanbul’da Türk mücevher üreticileriyle bir araya getirdi.

“Turkish Jewellery Manufacturers Event” (Türk Kuyumculuk Üreticileri Etkinliği) adı altında düzenlenen etkinlik kapsamında 50’ye yakın Katarlı mücevher firması, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde 18 – 21 – 22 – 24 ayar altın takı, pırlantalı altın takı, montür ve gümüş takı ürün gruplarında çalışan Türk mücevher üreticileriyle bir araya gelerek ikili görüşmelere başladı. Etkinlik, 7 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Körfez Ülkeleri arasındaki konumu itibarıyla Katar’ı önemsediklerini ancak Türkiye ile Katar arasındaki mücevher ihracatının artırılması gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Mücevher İhracatçıları Birliği olarak 2018 yılında Yakın ve Orta Asya Ülkeleri olarak adlandırdığımız Körfez Ülkeleri’ne 1 milyar dolar civarında mücevher ihracatı gerçekleştirdik.

“Bu ülkeler arasında yer alan Katar’la 2017 yılında 8.2 milyon dolar ve 2018 yılında da 37.3 milyon dolar mücevher ihracatına sahibiz.

“Üyelerimizin iş hacmini genişleterek bu oranı artırmak adına Katarlı mücevher firmalarının katılımıyla birliğimizin en büyük alım heyeti buluşmasını düzenledik.

“Buluşma çerçevesinde üç gün boyunca gerçekleşecek ikili buluşmalar sayesinde geleceğe yönelik olumlu adımlar atılmasını ve bu adımların ülke ekonomimize ihracat olarak yansımasını arzuluyoruz. “Yalnızca Katar’a değil, tüm dünya ülkelerine olan ihracatımızı artırabilmek amacıyla alım heyetleri düzenliyor, hedef pazarlara ziyaretlerde bulunuyor ve daha çok müşteriye ulaşabilmek amacıyla fuarlarda yer alıyoruz.

“Bu süreçte ihracat hacmimizin daha da artması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz. Bu düzenlemelerin yapılmasıyla sektörün önü açılacak, Ocak ayındaki yüzde 94’lük büyüme gibi diğer aylarda da rekorlara imza atılacağına inanıyoruz.” (Fotoğraflı)