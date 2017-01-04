Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina katliamı eğlence sektörüne kilit vurdurdu
İzmir eğlence sektöründe güvenlik alarmı
Dolar güne 3.59 lira ile rekora yakın başladı
Dolar rekor üzerine rekor kırıyor
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!

Türk mobilya firmasına uluslararası ödül

DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden, inovasyona ve üretime yönelik başarıları ilke edinen kurum ve kuruluşların davet edildiği, “5’inci Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi (5th World Quality Summit)” St. Petersburg’da yapıldı....

Türk mobilya firmasına uluslararası ödül
DÜNYANIN çeşitli ülkelerinden, inovasyona ve üretime yönelik başarıları ilke edinen kurum ve kuruluşların davet edildiği, “5’inci Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi (5th World Quality Summit)” St. Petersburg’da yapıldı.



İş ve siyaset dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşen zirvede, dünyanın dört bir yanındaki Türk iş adamları da Türkiye-Rusya arasındaki iş hacmini artırmak, yeni iş imkanları sağlamak, bilgi ve birikimlerini paylaşmak için buluştu. Zirve geçtiğimiz yıllarda Los Angeles, New York, Washinghton ve Tokyo’da da düzenlenmişti.



Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu etkinlikte, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük mobilya ticaret projelerinden biri olan Mobiliyum AVM kendi kategorisinde bu ödüle layık görüldü. 200 mobilya üreticisinin bir araya gelmesi ile kurulan Mobiliyum AVM 160 ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine 350 milyon dolar katkı sağlıyor.



(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55