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Türk mimarlar "yağmur ormanlarına çevreci enerji projesi" ile finalde

Burak Akşitli / İstanbul, 6 Mart () - Ünlü Türk Mimarlar Sunay Erdem ve Günay Erdem'in, Meksika'nın turistik kıyıları ve yağmur ormanları için geliştirdikleri "çevreci enerji projesi" uluslararası Puerto Vallarta Master Plan Architectural...

Türk mimarlar "yağmur ormanlarına çevreci enerji projesi" ile finalde

Burak Akşitli / İstanbul, 6 Mart () - Ünlü Türk Mimarlar Sunay Erdem ve Günay Erdem'in, Meksika'nın turistik kıyıları ve yağmur ormanları için geliştirdikleri "çevreci enerji projesi" uluslararası Puerto Vallarta Master Plan Architectural Competition 2017 yarışmasında finale kaldı. 

Erdem Mimarlar projeyi 'ya şöyle anlattı: 

"Puerto Vallarta, Meksika'nın pasifik okyanusuna açılan en önemli turizm merkezlerinden birisi. Kent kıyısında turistik tesisler yer alıyor; devamında da Sierra Madre Yağmur Ormanları kendini gösteriyor. İşte Sierra Madre Yağmur Ormanları içinde sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji sağlayacak simgesel bir öneri geliştirdik. Alanın topoğrafyasından yararlanarak, rüzgarı ve yağmuru değerlendirerek doğal enerji üreten bir proje yarattık. Proje aynı zamanda kültürel ve rekreatif aktiviteleri de içeriyor. Tüm bu fonksiyonları Meksika'nın ana simgelerinden birisine kaktüse yerleştirdik. Böylece Sierra Madre Yağmur Ormanları'nın dokusunu koruyarak, hatta faydalanarak ormanın üzerinde yükselen simgesel rüzgar kaktüs kuleleri ile bölgeye yeni bir kimlik katmaya çalıştık."

Projeyi, "Sürdürülebilirlik anlayışıyla bölgeye yeni bir vizyon katmaya aday. Simgesel yapısıyla da Meksika'nın güçlü kültürünü ve geleneklerini yansıtamayı amaçlıyor" diye tanımlayan Günay Erdem ve Sunay Erdem kardeşlerin Türkiye ve Dünya genelinde bir çok inşa edilmiş 60'tan fazla ödülü bulunuyor. (Fotoğraflı)   

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