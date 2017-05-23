Türk markalarından yılsonunda 3 bin mağaza hedefi

İstanbul, 23 Mayıs () - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi olan markaların yurtdışındaki mağaza sayısının 2 bin 500’ü geçtiğini ve yılsonuna kadar üç bini geçeceğini duyurdu.

Organize perakende sektörünün çatı örgütü olan BMD Başkanı Sinan Öncel, Türk markalarının sınır ötesinde önemli ekonomik operasyonlara imza attığını belirterek, yurt dışında bu yıl açılacak toplam mağaza sayısının 500’ün üzerine çıkacağını öngördüklerini söyledi.

Yurt dışındaki Türk markalarının o ülkenin insanına dokunduğunu ve duygusal bağ kurduğunu belirten Sinan Öncel, “99 BMD markasının 110 ülkede 2500’ün üzerinde mağazası var. Bu rakamı yılsonunda 3 binin üzerine taşımayı amaçlıyoruz. Yine bu markalarımızın ürünleri dünya çapında 12 binin üzerinde noktada tüketici ile buluşuyor. Bu nedenle biz markalarımızı Türk ekonomisinin ve perakende sektörünün ‘ekonomik özel kuvvetleri’ olarak adlandırıyoruz ve yakın gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Sinan Öncel: Kirada KDV’nin yüzde 8’e indirilmesini istiyoruz

Türkiye’nin yurt dışında en önemli tanıtım elçisi olan markaların yurt içindeki sorunlarına da çözüm üretmek için çaba harcadıklarını anlatan Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“BMD üyesi 412 markanın yurt içinde 378 AVM’de ve caddelerde yaklaşık 70 bin mağazası var. Biz bu mağazalarda ürünlerimizi yüzde 8 KDV ile satıyor ancak gider kalemlerimiz içinde çok önemli payı olan kiramızı yüzde 18 KDV ile ödüyoruz. Kira-ciro oranları, dövizdeki dalgalanmalarla beraber öngörülenin 8-10 puan üzerine çıktı. Bu durum pek çok perakendeciyi KDV’de alacaklı duruma getirdi ve finansal yük oluşturmaya başladı. Kiralardaki KDV’nin indirilmesiyle ilgili Hükümetimizden ve Sayın Maliye Bakanımızdan yaklaşım bekliyoruz.”

BMD Başkanı Sinan Öncel, özel günlerin perakende sektörü açısından önemine dikkat çekerek, geride kalan Anneler Günü’nde işlem rekoru kırıldığını söyledi. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Anneler Günü’nü içeren 8-14 Mayıs haftasında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gerçekleştiğini dile getiren Öncel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Anneler Günü haftasında en yüksek artış kuyum ve konaklama harcamalarında yaşandı. En fazla işlem Anneler Günü’nün hemen öncesinde, 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. Aynı gün en fazla işlem 18.00-19.00 saatleri arasında oldu. Özel günlere kıyaslamalı baktığımızda Anneler Günü’nde işlem rekorunun kırılması annelerimize verdiğimiz değeri ortaya koyuyor.”

Cüneyt Yavuz: Yurt dışında büyümeye devam edeceğiz

BMD Yönetim Kurulu Üyesi ve Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz ise konuşmasında derneğin yurt dışı deneyimleriyle yeni planlarını anlattı. Türkiye'nin markaları olarak her zamankinden daha kararlı bir şekilde yurtdışında büyümeye devam edeceklerini vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

“Bu çerçevede yeni pazarlara girmek isteyen markalarımıza ve halen yurt dışında faaliyet gösteren markalarımızın stratejik planlarına desteğimizi sürdüreceğiz. Yeni ekonomi olarak adlandırdığımız e-ticaret ve dijitalleşmeyi daha etkin kullanacağız. BMD markaları olarak yurt dışı açılım çalışmalarımızda birikimlerimizi birbirimizle paylaşarak hedef pazarlarda çok daha hızlı yol alacağız.”

Vahap Küçük: 2023’te yurt dışında bin mağaza ve 10 milyar dolar ciro hedefliyoruz

“Patron Gözüyle Fırsatlar Nerede?” başlıklı oturumda konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, yurt dışında ilk mağazalarını Ekim 2009’da Romanya’da açtıklarını hatırlatarak, aradan geçen 8 yılda 35 ülkede 322 mağazaya ulaştıklarını söyledi. Yurt dışında 231 şehirde 370 bin metrekare satış alanında müşteriler ile buluştuklarını anlatan Küçük, şöyle devam etti:

“Aralık sonuna kadar yurt dışında 82 yeni mağaza daha açıp 2017’yi toplamda 404 mağaza ile kapatacağız. 35 ülkeye bu yıl Malezya, Çin, İsrail, Malta’yı da ekleyerek yurt dışı operasyonlarımızı 39 ülkeye çıkaracağız. Yurt dışında 2018 sonunda 518, 2019 da ise 650 mağazaya ulaşacağız. Bizim için önemli tarihlerden biri 2023. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümü olan 2023’ün sonu itibarıyla yurtdışında 1000 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. Satışımızın yüzde 60’ını yurt dışı mağazalardan, yüzde 40’ını ise Türkiye mağazalardan elde edeceğiz. Hedefimiz 6 milyar doları yurt dışından olmak üzere toplamda 10 milyar dolar eşiğini aşmak.”

2016 yılında 500 milyon dolar markalı ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Vahap Küçük, rakamı bu yıl 750 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Süleyman Orakçıoğlu: 5 yılda dünyada en çok konuşulan 5 markadan biri olacağız

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise Damat, Tween ve D’S Damat mağazaları ve satış noktaları ile 70’i aşkın ülkede global yolculuklarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi. Orakçıoğlu, yurt dışı hedeflerini belirlerken dünyayı 5’e bölerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hazır giyim ihracatında kilogram başına Türkiye ortalaması 23-24 dolarlardayken kendilerinin 100-110 doları yakaladıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, 2017 sonunda yurt içinde yüzde 30 büyümeyle 600 milyonlira, yurt dışında ise yüzde 80 büyüyerek 50 milyon dolar ciro hedeflediklerini bildirdi. Gelecek 5 yılda dünyada hazır giyim sektörünün en çok konuşulan 5 markasından biri olmayı amaçladıklarını ifade eden Orakçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halen yurt dışında 100, yurt içinde 200 mağazamız var. Yılsonunda yurt dışında 160, yurt içinde de 220 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. 2020 yılında ciromuzu ikiye katlayacağız. Bu dönemde toplam satışımızın yüzde 60’ını yurt dışı mağazalardan ve markalı ihracattan gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Orka Holding olarak 2020’de yurt içinde 300, yurt dışında 400 olmak üzere toplam 700 mağazaya ulaşarak, ciromuzu 1.2 milyar liraya çıkaracağız. Dünya modasının kalbinin attığı İtalya’da daha da yaygınlaşacağız.

Bu yılki hedef pazarlar arasında Güney Amerika var. Meksika başta olmak üzere Güney Amerika’da 12 ülke için distribütörlük vererek Arjantin, Şili, Meksika gibi çok önemli pazarlara aynı anda açılacağız.

Avrupa’nın önemli başkentlerinde de büyüyeceğiz. Bu kapsamda Madrid ve Paris’te D’S Damat flagship (amiral gemisi) mağazaları açacağız. Almanya, İsviçre, Polonya, İsrail ve Benelüks ülkelerindeki mağaza sayımızı toplamda 15’e çıkarıp lider olduğumuz Romanya’da 14 mağazaya ulaşacağız.”

