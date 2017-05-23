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Türk makineleri Moskova’da ilgi odağı oldu

İstanbul, 232 Mayıs () – Türkiye’nin Makinecileri 15-19 Mayıs tarihleri arasında başkent Moskova’da düzenlenen Rusya’nın en önemli metal işleme fuarı Metalloobrabotka Türkiye’yi temsil etti.  Makine İhracatçıları Birliği’nden...

Türk makineleri Moskova’da ilgi odağı oldu

İstanbul, 232 Mayıs () – Türkiye’nin Makinecileri 15-19 Mayıs tarihleri arasında başkent Moskova’da düzenlenen Rusya’nın en önemli metal işleme fuarı Metalloobrabotka Türkiye’yi temsil etti. 
Makine İhracatçıları Birliği’nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, 30 ülkeden katılımcıların yer aldığı fuar 30 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Makine ve üretim mühendisi, takım lideri, üst düzey yönetici pozisyonlarındaki profesyonellerin katılım gösterdiği ve kesme, şekillendirme, döküm ve kaynak yapabilen metal makinaları, kesici uçlar, kaplama ve ısıl işlem ekipmanları, test cihazları ve ekipmanları alanında son teknolojilerin sergilendiği Metalloobrabotka Fuarı’nda Türk makineleri, dünyanın dört bir yanından katılımcıların beğenisine sunuldu. 
Türkiye’nin makinecilerinin dünya genelinde 200 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, Rusya ile ekonomik işbirliğinin artmasının iki ülkenin de yararına olduğunu ve Moskova’da önemli iş fırsatları bulunduğunu söyledi.
Dalgakıran, uluslararası metal endüstrisini Moskova’da buluşturan fuardaki çalışmalarının Türkiye’nin dış pazarlardaki etkinliğine katkı sağlayacağını vurgulayarak şöyle dedi:
“Rusya, ihracat stratejimiz içinde önemli bir ticaret ortağı. İki ülke arasında önemli fırsat alanları var. Ekonomik ilişkilerimizin tekrar hareketlendiği Rusya’da katıldığımız bu fuarda çok iyi ağırlandık. Türkiye’nin Makinecileri olarak, üretilen makinelerin kalitesi, teknolojisi ve hizmet anlayışıyla kendini dünyaya kanıtlamış rekabetçi bir sektörüz. Rusya gibi stratejik bir pazarı en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk beş ülkeden biri yapacak potansiyele sahibiz. Moskova’da Türk sanayiini başarıyla temsil eden sektörümüzün, geliştirdiği yeni iş birlikleriyle ihracatımıza katkı yapacağı görüşündeyim.”

(Fotoğraflı)
 

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