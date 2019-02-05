Türk lokumu Turkey ONE Derneği ile Versailles Sarayı'nda

İstanbul, 5 Şubat () - Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği (T-ONE), Paris'teki Uluslararası Kanseroloji Enstitüsü'nün yararına Versailles Sarayı'nda kansere karşı düzenlenen gala gecesinde Türk lokumu ikram edildi.

T-ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Gastronomi komitesinin çabaları sonucu uluslararası bir organizasyon olan “Charte de Paris Contre le Cancer” vakfının 19. geleneksel gecesi için Paris’te Versailles Sarayı'nda düzenlenen Gala yemeğinde tatlı olarak şık bir sunumla Türk Lokumunun ikram edilmesi sağlandı ve konuklar tarafından büyük beğeni aldı.

Türk lokumunun ikram edilmesinin, Türk mutfağı adına sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen T-ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, şöyle devam etti:

“T-ONE derneğimizin Gastronomi Komitesi ile yürüttüğümüz çalışmalarda ve derneğimizin girişimleri sayesinde Ünlü aşçı Wolfgang Puck, 4 Mart 2018 gecesi gerçekleşen Oscar Ödül Töreni’nin yemek menüsüne üç Türk yemeği ikram etmişti.

“Oscar Töreni Gala Yemeği menüsünün yıldızı da böylece Adana Kebabı olmuştu.

“Wolfgang Puck da bu menüden çok memnun olduğunu, konuklarınında çok beğendiğini bilhassa kendisi bizlere iletmişti.

“Bu atılımımız derneğimize örnek oldu ve geleneksel en muhteşem lezzetlerimizden biri olan Türk lokumunuda uluslararası bir organizasyonda tanıtmak istedik.

“Türk lokumu artık dünyaya mal olmuş bir lezzete dönüşmüş durumda. Lokum sadece Türk toplumu ve dış dünyaya yayılmakla kalmamış, birçok ünlü ismin de damağına dokunmuş bir tatlıdır.

“Bu isimlerin başında lokum sevdasıyla Napolyon Bonapart ve ünlü ressam Picasso geliyor. “Napolyon’un lokumla tanıştığı andan itibaren kasa kasa sarayına lokum sipariş etmiş olduğu ve şekerleme niyetine yediği bu tattan vazgeçemediği, Picasso’nun da konsantrasyonunu yükseltme amacıyla lokum yemeyi tercih ettiği tarih sayfalarından yer almaktadır.

“T-ONE Derneği Gastronomi Komitemizin girişimleri sayesinde uluslararası bir organizasyon da Türk lokumunun ikram edilmesi Türk mutfağı adına sevindirici bir gelişmedir.”

“Charte de Paris Contre le Cancer” Vakfının 19. geleneksel gecesi için Paris’te Versailles Sarayı'nda düzenlenen Gala yemeğine, hükümet, iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı. (Fotoğraflı)