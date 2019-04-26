Türk iş insanlarından Irak'ın kuzeyine ziyaret

TÜRKİYE Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) üyeleri, Irak'ın kuzeyine ziyarette bulundu.

TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, beraberindeki 30 iş insanıyla birlikte Irak'ın kuzeyine ziyaret gerçekleştirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Adalet Bakanı Sinan Çelebi ile görüşen heyet, daha sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ı ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara Celil Hayat'ı da ziyaret eden TISİAD heyetinde yer alan iş adamı Rehber Haşimoğlu, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren 20 bin şirketten 5 bininin Türk firmaları olduğunu söyledi. Haşimoğlu, Türkiye'nin bölgeye yönelik ticari faaliyetlerinin olumlu seyrettiğini ve Iraklıların Türk firmaları ile çalışmak istediklerini aktardı.



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