Türk-İş: Gıda fiyatları aylık yüzde 0.73 düştü, 12 aylık artış yüzde 21.13

İstanbul, 27 Mart () - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) verilerine göre, Mart ayında gıda fiyatları aylık yüzde 0.73 düşerken, 12 aylık dönemde yüzde 21.13 yükseldi.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını 32 yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli yaptığı "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2,014.10 lira oldu.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2019 Mart ayı sonucuna göre, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6,560.58 lirayı bulurken, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 2,454.64 lira olarak hesaplandı.