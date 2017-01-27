Türk-İş: Açlık sınırı" 1,500 liraya, yoksulluk sınırı 5 bin liraya dayandı

İstanbul, 27 Ocak () - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) hesaplamalarına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,500 liraya, yoksulluk sınırı da 5 bin liraya dayandı.

Türk-İş araştırmasının Ocak ayı sonucuna göre;

- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1,479 lira,

- Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4,818 lira

- Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1,847 lira

olarak hesaplandı.

Aralık ayında açlık sınırı 1,432 lira, yoksulluk sınırı 4,665 lira düzeyindeydi.

Türk-İş açıklamasında, "Ekonomideki belirsizlik, döviz fiyatlarındaki dalgalanma ve artış eğilimi, elverişsiz mevsim koşulları ile birlikte artan fiyatlar çalışanın bütçesini olumsuz etkiledi. 2017 yılı için işveren-hükümet temsilcileri tarafından belirlenen, net 1,404 lira olan asgari ücret daha işçinin eline geçmeden aşındı" denildi ve şöyle devam edildi:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık net 1,668 lira olarak belirlenen bir kişinin geçim maliyetine rağmen asgari ücret 265 lira eksik olarak yürürlüğe girmişti. Türk-İş tarafından asgari ücret yürürlüğe girmeden önce aylık net 1,762 lira olarak hesaplanan bir işçinin geçim maliyeti ise Ocak ayında gerçekleşen fiyat artışları sonucu aylık net 1,847 tutarına ulaştı. Diğer bir ifadeyle, sadece son bir ay itibariyle bir ay içinde tek bir işçinin yaşama maliyeti net 85 lira arttı. Böylece asgari ücretteki aylık net 104 liralık artışın yüzde 82’si fiyat artışlarına gitmiş oldu."

Türk-İş tarafından 30 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırması çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim şartlarını ortaya koyuyor. (Tablo)