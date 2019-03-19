Türk ihracatçılar Çin'e çıkarma yapacak

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Mart () - Çin Halk Cumhuriyeti tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen China International Import Expo Fuarı, 10 trilyon dolarlık dev ithalat pazarıyla ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı himayeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-İKMİB’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile 100’e yakın Türk firması, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda boy göstermeyi hedefliyor.

5-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük ithalat fuarında, Türk firmaları geçtiğimiz yıl açılan toplam stand alanını 5’e katlayarak 4 bin metrekarelik bir stand alanı ile ihracatta yeni rekorlara koşmayı amaçlıyor.Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik desteği kapsamına alınan Çin Uluslararası İthalat Fuarı için katılımcı firmaların, 27 Mart 2019 tarihine kadar katılım sözleşmelerini teslim etmeleri gerekiyor.

"Yeni rotalar çizip, yeni pazarlara girmemiz en elzem konuları başında geliyor"

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Geçen yıl yine milli katılım ile gerçekleşen ve 38 firma ile gittiğimiz fuarda yapılan iş birliği anlaşmalarının tutarı 620 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmişti. Bu yıl daha yoğun bir ilginin ve daha büyük çapta ticaret anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz. Çünkü geleneksel pazarlarımız, bildiğiniz üzere, ticaret savaşları ve Brexit gibi konularla çalkalanmaktalar. Bunun yanı sıra, yavaşlayan küresel talep, küresel ticaretin performansına yönelik beklentilerin de revize olmasına sebep oldu. En büyük ticaret ortağımız olan AB’nin 2018 büyüme performansı yüzde 2’nin altında kalarak yüzde 1.8 olarak gerçekleşti. Bu yüzden yeni rotalar çizip, yeni pazarlara girmemiz en elzem konuları başında geliyor." dedi.

"Çin'in ithalat hacminden Türk ihracatçıların hak ettiği payı alması öncelikli hedefimiz"

Milli katılım ile gerçekleşecek ithalat, ihracat fuarlarının Türkiye’nin çok yönlü dış politikası anlamında da, Çin ile karşılıklı kazan – kazan formülüyle daha büyük adımlar atılmasına ön ayak olacağına dikkat çeken Gülle, "İhracatçılarımızın attığı bu adım, ileride iki ülke arasındaki ilişkilere de pozitif yansıyacak, yeni projelerin hayata geçmesinde rol oynayacaktır. Çin’in 3 trilyon dolara çıkması beklenen ithalat hacminde, Türk ihracatçıların hak ettikleri payı almaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizlerin, öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.” diye konuştu.

"İhratçımızın gücünü Çin'e taşıyacağız"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ticaret Bakanlığımız tarafından Türkiye’nin 2019 yılı için ihracatta öncelikli Pazar olarak ilan edilen, aralarında Rusya, Hindistan ve Meksika’nın da olduğu 4 hedef ülke arasında Çin’in de yer aldığını görüyoruz" dedi ve ekledi: "Her yıl yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalat yapan Çin’in gerçekleştirdiği ithalat açılımı, Türk ihracatçısının Asya Pasifik Bölgesi’nde yeniden pozisyon alması ve ülke olarak 2023 vizyonumuz çerçevesindeki ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz adına stratejik bir pazar sunuyor. Türkiye’nin ihracatının yükselmesi adına yeni iş fırsatları sunan ve 2018’de ilki gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na, geçen sene ülkemizin önde gelen 38 firmasıyla katıldık. 172 ülkeden 3 bin 600’ün üzerinde firmanın katıldığı, 400 bin satın alma profesyonelinin bir araya geldiği Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda yaklaşık 58 milyar dolar değerinde satış ve işbirliği anlaşması imzalandı"

"Türkiye’nin önde gelen yaklaşık 100 markasıyla katılmayı hedefliyoruz"

Geçen yıl 725 metrekarelik bir stand alanıyla yer aldıkları Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na 2019’da adeta çıkarma yapmayı ve stand alanını 5’e katlayarak yaklaşık 4 bin m2’lik bir alanda Türk ürünlerini tanıtmayı hedeflediklerinin altını çizen Pelister, "2018 yılında 38 firma ile katıldığımız Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na bu yıl da Türkiye’nin önde gelen yaklaşık 100 markasıyla katılmayı hedefliyoruz. Gıdadan medikal ekipmanlara, kimyevi mamullerden hizmet ürünlerine kadar geniş bir frekansta yer alacağımız bu dev fuar ile Türk ürünlerinin kalitesini ve ihracatçımızın gücünü bir kez daha Çin’e taşıyacağız” diye konuştu. (Fotoğraflı)