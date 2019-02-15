Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bu yıl 1000 mühendis alacak

Gökhan Artan / İstanbul, 15 Şubat () - Değişik projelerde istihdam etmek üzere çok sayıda mühendis arayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) bu yıl 1,000 mühendisi işe alması bekleniyor.

İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA, Yeni Nesil Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri T129 ATAK ve Keşif Gözetleme Uydusu GÖKTÜRK gibi ana platform ve sistemlerin geliştirme ve seri üretim faaliyetlerini sürdüren TUSAŞ'ın mühendis alımlarına ilişkin ilanları şöyle;

İmalat Mühendisi

Aranan genel nitelikler :

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin havacılık, uçak, makine mühendisliği bölümlerinden mezun olmak; iyi derecede İngilizce bilmek, (TOEFL 84+,IELTS 6,5, TÖMER 79+) havacılık konusunda meraklı ve bilgili olmak, takım çalışmasına yatkın olmak, esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak. Tercih nedeni olabilecek ek nitelikler; imalat ve montaj konularında tecrübeli olmak,CATIA, Autocad,NX programlarını kullanabilmek, Kompozit imalat yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

İş tanımı

Detay parça imalat ve montaj planlamalarını hazırlamak, takım-aparat ihtiyacını belirlemek, eşzamanlı mühendislik kapsamında tasarım faaliyetlerine destek vermek, imalat proseslerinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinde bulunmak,imalat sırasında karşılaşılan problemleri inceleyip nedenlerini ve çözüm yöntemlerini belirlemek.

Gereksinim mühendisi, güvenilirlik mühendisi, idame edilebilirlik mühendisi, desteklenebilirik mühendisi, test edilebilirlik mühendisi

Temel nitelikler:

Havacılık, havacılık, uçak, makine ya da elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden asgari lisans mezunu olmak,

Engelli personel (mühendis, uzman)

Genel nitelikler

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri veya 4 yıllık eğitim veren diğer bölümlerinden mezun, İyi seviyede İngilizce bilen (IELTS 6,5+, TOEFL-IBT 84+ sonuçları dikkate alınır), Ms Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

Jet eğitim ve hafif taaruz uçağı projesi - HÜRJET

Aranılan pozisyonlar

Sistem Mühendisi, Sistem Emniyet Mühendisi, Aerodinamik Tasarım Mühendisi, Uçuş Mekaniği Mühendisi, Uçuş Performans Mühendisi, Uçuş Kontrol Algoritma Tasarım Mühendisi, İtki Yakıt Sistemi Tasarım Mühendisi, Yapısal Tasarım Mühendisi, Yapısal Analiz Mühendisi, Uçak Sistemleri Tasarım Mühendisi, Aviyonik Sistemler Tasarım Mühendisi, Elektrik Sistemi Tasarım Mühendisi, Silah Sistemleri Tasarım Mühendisi, Elektronik Harp Sistemleri Tasarım Mühendisi

Engelli personel (Teknisyen)

Genel nitelikler

Düz lise, meslek lisesi veya meslek yüksek okulu mezunu, Ms Office programlarını iyi derecede kullanabilen, İŞKUR'a kayıtlı olan ve yasa gereği engelli personel kadrosuna uygun.

Milli Uydu Projeleri için

Uydu Sistem Mühendisi, Uydu Görev Yükü Mühendisi, Uydu Yapısal Tasarım Mühendisi, Uydu Yapısal Analiz Mühendisi, Uydu Isıl Kontrol Sistemleri Mühendisi, Uydu Aviyonik Sistem Mühendisi, Uydu Elektrik Sistem Mühendisi, Uydu Kablolama Tasarım Mühendisi, Uydu Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol Mühendisi, Uydu Modelleme ve Simülasyon Mühendisi, Uydu EMC ve RF Tasarım Mühendisi

Sistem emniyet mühendisi

İş tanımı

Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi kapsamında; Hava Aracı ve alt-sistemleri seviyelerinde sistem emniyeti analizlerini gerçekleştirme, emniyet gereksinimlerini tanımlama ve yönetimi, sistem emniyeti gereksinimlerinin karşılanmasını sağlama ve doğrulama faaliyetlerinde görev almak

Temel nitelikler

Havacılık ve Uzay, Uçak, Makine veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden asgari Lisans mezunu olmak,

Sistem konfigürasyon mühendisi

İş tanımı

Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi kapsamında; Hava Aracı ve alt-sistemleri seviyelerinde konfigürasyon yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmek, konfigürasyon yönetimi gereksinimlerini tanımlamak ve yönetmek, ürün ağacı yönetimi, konfigürasyon planlama, konfigürasyon değişiklik yönetimi, konfigürasyon durum değerlendirmesi, konfigürasyon denetimleri faaliyetlerini yerine getirmek. Program ve teknik alanda çalışan personel ile konfigürasyon yönetimi kapsamında yakın bir şekilde çalışmak. Bilişim Destek bölümü ile konfigürasyon uygulama alanları ve işlerlik açısından ortak faaliyetlerde bulunmak.

Temel nitelikler

Tercihen üniversitelerin Uçak/Havacılık, Makine, Bilgisayar, veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak

Yer ve Destek Sistemleri Şefliği Maliyet Tahmin Mühendisi

Temel nitelikler:

Havacılık, uçak, uzay, makine, bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden asgari Lisans mezunu olmak, iyi derecede İngilizce (sözel ve yazılı) biliyor olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

Helikopter Uçuş Öğretmeni

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak, CPL(H) lisansına sahip olmak, Geçerli 1. Sınıf Sağlık Sertifikasına sahip olmak, FI(H) kriterlerini karşılamak, tercihen FI(H) yetkisine sahip olmak, yabancı dil (İngilizce) seviyesi en az SHT-FCL dil yeterlilik seviyesi 4 (operasyonel) olmak, seyahat engeli bulunmamak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

İş tanımı

Yetkili olduğu hava araçlarında ve TUSAŞ Uçuş Akademisinde verilen kurslarda uçuş ve yer ders öğretmenliği yapmak, havacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, bilgi ve mesleki vizyonunu geliştirmek

Yük mühendisi

İş tanımı

Hava Aracı Yük kriter ve gereksinimlerini tanımlamak, Hava Aracı V-n ve plakard diagramlarını oluşturmak, yapısal tasarım hızlarını belirlemek, Yük hesaplamaları için gerekli Aerodinamik model ve veritabanlarını talep etmek, aerodinamik veri tabanlarını kullanarak yük analizlerini gerçekleştirmek, Yük modellerini oluşturmak ve yayınlamak, kritik yük koşulları seçim kriterlerini belirlemek, kritik yük koşullarını oluşturmak, Rüzgar tüneli ve Uçuş testlerine katkı sağlamak, gerçekleştirilen Rüzgar Tüneli ve Uçuş Testleri ile Yük analizlerini doğrulamak, ihtiyaç halinde güncellemek

Temel nitelikler

Üniversitelerin havacılık-uçak, uzay ya da makina mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmak, iyi derecede İngilizce bilmek ( IELTS 6.5+, TOEFL-IBT 84+, TBA 5+), hava aracı yükleri konusunda en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, Uçuş testleriyle yük inceleme konusunda iş deneyimine sahip olmak, Statik ve Dinamik Yük Analizleri ve Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) konusunda bilgi sahibi olmak, MS Office uygulamalarını kullanabilmek, sorumluluk sahibi olmak, takım içersinde yapılan işlerde sorumluluk alabilmek, iş motivasyonu yüksek, sürekli gelişmeye açık olmak, gerektiğinde seyahat etmeye ve yurt dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

Deneysel Aerodinamik Mühendisi

Temel nitelikler

Üniversitelerin Havacılık-Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmak, iyi derecede İngilizce bilmek ( IELTS 6.5+, TOEFL-IBT 84+), MS Office uygulamalarını kullanabilmek, sorumluluk sahibi olmak, takım içersinde yapılan işlerde sorumluluk alabilmek,iş motivasyonu yüksek, sürekli gelişmeye açık olmak, gerektiğinde seyahat etmeye ve yurt dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya 3 yıl tecilli olmak.Tercih nedeni olabilecek ek nitelikler: Üniversitelerin Havacılık-Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden yüksek lisans derecelerine sahip olmak (MS, Ph.D), yüksek başarımlı hesaplama Tekniklerine ve paralel programlamaya hakim olmak, Sayısal hesaplamalı akışkanlar dinamiği araçları programlarını etkili olarak kullanabilmek, Aerodinamik analiz, kavramsal ve detaylı aerodinamik tasarım konularında en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

Ağırlık ve denge mühendisi

Temel nitelikler

Üniversitelerin Havacılık-Uçak, Uzay veya Makina Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmak, İyi derecede İngilizce bilmek ( IELTS 6.5+, TOEFL-IBT 84+, TBA 5+), Ağırlık ve Denge konusunda en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, MS Office uygulamalarını kullanabilmek, sorumluluk sahibi olmak, takım içersinde yapılan işlerde sorumluluk alabilmek, İş motivasyonu yüksek, sürekli gelişmeye açık olmak, gerektiğinde seyahat etmeye ve yurt dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

Aeroelastik Mühendisi, Aerodinamik Mühendisi,Donanım Tasarım Mühendisi, Aviyonik Yazılım Geliştirme Mühendisi, Aviyonik Yazılım Doğrulama Mühendisi (Fotoğraflı)