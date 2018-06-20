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Türk Eximbank ve TEB ihracatçılara finansman için protokol imzaladı

İstanbul, 20 Haziran () - Türk Eximbank ve TEB arasında, Eximbank garantisi ile ihracatçılara finansman için 200 milyon dolar protokol imzalandı. Eximbank'tan yapılan açıklamada, bu kapsamda, ihracatçıların sevk öncesi dönemde ihracat işlemlerine...

Türk Eximbank ve TEB ihracatçılara finansman için protokol imzaladı

İstanbul, 20 Haziran () - Türk Eximbank ve TEB arasında, Eximbank garantisi ile ihracatçılara finansman için 200 milyon dolar protokol imzalandı.
Eximbank'tan yapılan açıklamada, bu kapsamda, ihracatçıların sevk öncesi dönemde ihracat işlemlerine ilişkin ihtiyaç duydukları işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için TEB'den temin edecekleri nakdi kredilere Türk Eximbank'ın garanti vereceği belirtildi. Uygulamanın Temmuz ayında başlanması planlanıyor.
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım program kapsamında her firma için azami 2 milyon dolar olmak üzere toplamda 200 milyon dolar tutarında bir kredi imkanı getirdiklerini belirterek, "Kredilerin azami vadesi 1 yıl olacak. Kullandırılacak her bir kredi için Türk Eximbank azami yüzde 50 oranında garanti sağlayacak" dedi. 
Eximbank ve TEB arasındaki sözkonusu işbirliğinin pilot bir uygulama olduğunu belirten Yıldırım, "Başarılı sonuçlara imza atılması halinde önümüzdeki yıllarda başka bankalarla da benzer işbirliklerine gidilmesi planlanmaktadır. Böylece, 2018 yılında 500 milyon dolarlık finansman imkanı yaratmayı, 2019 yılında da bunu yurtiçinde ve yurtdışında vereceği garantilerle 1 milyar dolara yükseltmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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