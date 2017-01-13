Türk Eximbank'ın ödenmiş sermayesi yüzde 170 artırılıyor

Türk Eximbank’ın yaptığı olağanüstü genel kurulda kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar liraya çıkardığı ve mevcut durumda tamamı ödenmiş 3.7 milyar lira olan sermayesini, yüzde 170 artışla 10 milyar liraya yükselteceğini bildirdi.

Türk Eximbank’tan yapılan açıklamada, küresel finans krizinin ardından dünya ekonomisinin yaşadığı yapısal dönüşümün sürdüğüne dikkat çekildi. Bu dönüşümün dış ticarette de etkili olduğuna değinilen açıklamada, kriz sonrasında dünya ticaretinin küresel büyümeden daha zayıf bir performans sergilediği ve dış ticarette rekabet şartlarının giderek zorlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, “2017 yılı için ‘ihracat seferberliği’ yılı diyebiliriz. Ülkemizin küresel arenada daha sağlam bir konuma erişmesi için temel yolun daha fazla üretimden, daha fazla pazara daha fazla ürün satmaktan geçtiğini biliyoruz. Bu hususu dikkate alan Hükümetimiz de sürdürülebilir büyümemiz açısından önem taşıyan ihracatın daha güçlü desteklenmesi çerçevesinde tedbirler almaktadır” denildi.

Türk Eximbank açıklamasında, yakın zamanda ihracatçılara finansman ve ihracat sigortası kolaylığı sağlayan ve KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarını iyileştiren mekanizmalar hazırlandığı ifade edilerek firmaların nakit ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturulacağı hatırlatıldı. Böylelikle reel sektörün kredi geri ödemelerinde aksaklık ve bankacılık sistemindeki aksaklıklar yaşanmasının önüne geçileceği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Eximbank’ın Ekonomi Bakanlığı’na bağlandığı belirtilerek şöyle denildi:

“Türk Eximbank tarafından, ihracatçılarımıza sağlanan toplam finansman desteğinin 2016 yılındaki 32.9 milyar dolar seviyesinden 2017 itibariyle 39.8 milyar dolara yükseltilmesi ve dolayısıyla yüzde 21 oranında artırılması hedeflenmektedir. Bu desteğin 25.7 milyar dolarlık kısmının nakdi kredi desteği şeklinde olması planlanmaktadır. Bu surette kredilerde 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17’lik bir artış gerçekleştirilecektir. Böylece sunulan toplam finansman desteğinin ihracatımızdaki payı yüzde 23’ten yüzde 26’ya kadar yükseltilecektir. Benzer şekilde; ihracatçılarımıza küresel piyasalardaki risklere karşı daha sürdürülebilir faaliyet imkânı tanıyan ve mevcut pazarlarına ilave olarak yeni pazarlara açılmalarını sağlayan ihracat kredi sigortası faaliyetlerinin de yüzde 28 artırılarak 14.1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.”

Açıklamada, güçlü yapısı ve araçları vasıtasıyla ihracatçılara destek olan Türk Eximbank’ın yeni Yönetim Kurulu da açıklandı:

1. Osman Çelik 2. Adnan Yıldırım 3. İbrahim Şenel 4. Raci Kaya 5. Işınsu Kestelli 6. Mehmet Büyükekşi 7. Gökhan Günay