Türk büyükelçilere göre Türkiye dış ülkelerin yatırım radarına girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği 9. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde düzenlediği çalışma yemeğinde, 200 Türk Büyükelçiden Türkiye’nin zarar gören algısını pozitife çevirmek için destek istedi.



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, büyükelçilere seslenerek “Ne kadar kaliteli ürünler üretsek de ülke algımızın zayıf olması ihracat artışı için engel oluşturacak. Ticaret Müşavirlerimiz ile birlikte daha etkin olmanızı istiyoruz. Diyaloğumuzun güçlü olması, ihracat artışı için önem taşıyor” dedi.



T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç: “Post-Brexit döneminde İngiltere, Türkiye’yi radarına aldı. Savunma sanayinde iş birliğimiz artarak sürebilir. Ayrıca enerji, sağlık, altyapı ve tarım gibi alanlarda gerek ülke gerekse şirketlerimiz nezdinde iş birliklerinin olması yönünde yoğun ilgi var.”



T.C. Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy: “Çin ile ihracat ve ithalatta yüzde 7 civarında bir düşüş olabilir ama bunda Çin ekonomisindeki daralmanın da etkisi çok büyük. Bununla birlikte doğal taş, mobilya, havalandırma ve konfeksiyon gibi sektörlerde ihracat artışı oldu. 2018 yılında Çin’de Türkiye Turizm Yılı ilan edildi. Çin’den daha çok turist çekeceğiz.”



T.C. Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin: “İran ve Türkiye 15 Temmuz testini başarı ile geçti. İran’a geçen yıl ilk 11 ayda ihracat yüzde 40 arttı. Türkiye’ye geçen yıl İran’dan gelen turist sayısı sadece yüzde 2 düştü. TİM’in açacağı Türk Ticaret Merkezi’nin de etkisiyle İran’a ihracat ivme kazanacaktır.”



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği 9. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Türkiye’nin yurtdışındaki algısını pozitife çevirmeye katkı sağlamak amacıyla çalışma yemeği gerçekleştirdi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 200 Türk Büyükelçi, TİM İhracatçı Birlikleri Başkanları, DEİK İş Konseyi Başkanları ve üyeler katıldı.



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı konuşmada, Türkiye’de üretilen malların itibarının yurtdışında da yüksek olmasını sağlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Büyükekşi, “Biz ne kadar kaliteli ürünler üretsek de yurtdışında ülke algımızın zayıf olması, ihracatımızın artması için engel oluşturacak. Görevli olduğunuz ülkelerde Ticaret Müşavirlerimiz ile birlikte yürüttüğünüz faaliyetler ve gerçekleştirdiğiniz ikili görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Bu noktada, Ticaret Müşavirlerimiz ile birlikte çok daha etkin olmanızı istiyoruz. Bazı Büyükelçilerimiz atandıktan sonra bizleri ziyaret ediyor. Biz hepinizin gelmesini istiyoruz. Diyaloğumuzun güçlü olması, bulunduğunuz ülkelere ihracatımızın artması noktasında büyük önem taşıyor” diye konuştu.



Geçen yıl üç rekor birden kırdık



Geçen yıla ilişkin hatırlatmalarda da bulunan Büyükekşi, üç rekor birden kırdıklarını da dile getirerek “Dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 0,89’a ulaştı. Bizim ana hedefimiz dünya ticaretinden aldığımız payı 2023’te yüzde 1,5’e taşımak. O yüzden şu an ulaştığımız rakam bu hedefe emin adımlarla yürüdüğümüzü gösteriyor. Yine AB’nin ithalatından aldığımız pay yüzde 1,21’den yüzde 1,28’e çıktı. ABD’nin ithalatından aldığımız pay da yüzde 0,28’den yüzde 0,29’a yükseldi” diye konuştu.



2017 yılında değer bazında ihracat artacak



Bu seneyi ihracatta “sıçrama” yılı ilan ettiklerinin altını çizen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılında ihracatımızı miktar ve değer bazında artıracağız. Sürekli ihracat yapan firma sayımızı artıracağız. Çünkü bu yıl petrol ve emtia fiyatları daha yüksek olacak, petrol ve emtia ihracatçısı çevre ülkelerinin ekonomileri canlanacak. Rusya ve Irak’a olan ihracat kayıplarını telafi edeceğiz. Bu beklentilerle birlikte bu yıl ihracatımızı OVP hedefinin de üzerine 155 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”

Büyükekşi, TİM’in ihracatta katma değeri artırmak için Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve Markalaşma faktörleri doğrultusunda çok sayıda çalışma gerçekleştirdiğine de dikkat çekti.



İş konseyleri 150 günde 75 ülkeyi gezdi



DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan da iş konseylerinin yaklaşık 150 günde toplam 75 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek “Bundan sonra da temennimiz; daha iyi ve etkili hizmet üretmek ve iş planlarımızı icra edebilmek için kurumsal ekosistemimizin en değerli yapıtaşı olan siz yurtdışı temsilcilerimizle iş birliğimizi güçlendirmek, derinleştirmek ve sağlamlaştırmak” dedi.

Vardan sözlerine şöyle devam etti: “Emtia fiyatlarındaki hareketlilik; küresel ticaretteki dengesizlikler, TTIP sürecindeki olası aksama, diğer yandan da birliklerin ve ülkelerin STA’lar aracılığıyla küresel ekonomik düzenin kurallarını ters-yüz etme girişimleri, düşük büyüme oranları ve hızla düşen verimlilik, önümüzdeki günlerde baş etmemiz gereken riskler olarak önümüzde duruyor. İşte bu dolambaçlı ve engebeli süreçte, DEİK olarak, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini şekillendirmeye, ‘İş Diplomasisi’nin gereği, bilgi odaklı etkili çalışmalarımızla devam ediyoruz” dedi.



Türkiye, İngiltere’nin radarında, enerji ve sağlıkta iş birlikleri olabilir



Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Post-Brexit döneminde İngiltere’nin Türkiye’yi radarına aldığını söyledi. İki ülkenin dış ticaret hacminin 16 milyar dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatan Bilgiç, “İngiltere Türkiye’nin ikinci büyük pazarı. Yeni dönemde ilişkilerimiz artarak sürecek, zira hali hazırda olumlu bir atmosferde ilerliyoruz. Savunma sanayinde iş birliğimiz artarak sürebilir. Ayrıca enerji, sağlık, altyapı ve tarım gibi alanlarda gerek ülke gerekse şirketlerimiz nezdinde iş birliklerinin olması yönünde yoğun ilgi görüyoruz. Yine İngiltere’nin Brexit sürecini yakından takip ediyoruz. Bu dönemde ihtiyaç duyulduğu takdirde İngiltere ile serbest ticaret anlaşması yapmak için bir çalışma grubu da oluşturduk” diye konuştu.



Çin’e doğal taş, mobilya ve konfeksiyon ihracatında artış



Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, 15 Temmuz sürecinde Çin’in ilk üst düzey yetkili yollayan ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak “Geçen süreçte Türkiye tanıtımı için çok ciddi çalışmalar yaptık. Çin ile ihracat ve ithalatta yüzde 7 civarında bir düşüş olabilir ama bunda Çin ekonomisindeki daralmanın da etkisi çok büyük. Bununla birlikte doğal taş, mobilya, havalandırma ve konfeksiyon gibi sektörlerde artışlarımız oldu. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesiyle rakamların ivme kazanacağına inanıyoruz. 2018 yılında Çin’de Türkiye Turizm Yılı ilan edildi. Bu kapsamda Turizm Bakanlığı ile birlikte Çin’den daha çok turist alabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Aynı şekilde daha çok Türk markasının Çin pazarına girmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.



İran’a ihracat ilk 11 ayda yüzde 40 arttı



Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, birbirini çok iyi tanıyan iki ülkenin 15 Temmuz testini başarı ile geçtiğini vurguladı. Tekin “Bizler 15 Temmuz’un ardından İran’da ilgili makamlarla temaslar kurarak gerekli tanıtımları gerçekleştirdik. Tarihi bağlarımızın da etkisiyle ilişkilerimiz aynı kararlılıkta sürüyor. İran’a geçen yıl ilk 11 ayda ihracatımız yüzde 40 arttı ve yaklaşık 4,6 milyar dolar oldu. Yine Türkiye’ye geçen yıl diğer ülkelerden gelen turist sayısı ortalama yüzde 10 düşerken, İran’dan gelen turist sayısında sadece yüzde 2 azalma oldu.

TİM’in İran’da açacağı Türk Ticaret Merkezi’nin de etkisiyle İran ile ilişkilerin bu yıl ivme kazanmasını ve artarak sürmesini bekliyoruz” dedi.

