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Turizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazır

ANTALYA, () - TURİZM sektörüne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Wome Akademi’de sertifika heyecanı yaşandı. Sertifika törenine katılan ünlü sanatçı Ferhat Göçer katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Düşünme...

Turizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazır

ANTALYA, () - TURİZM sektörüne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Wome Akademi’de sertifika heyecanı yaşandı. Sertifika törenine katılan ünlü sanatçı Ferhat Göçer katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Düşünme ve Eğitim platformu olarak kısa bir süre önce Wome Deluxe Otel ve Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçen WOME Akademi’de (WA); iş, yaşam, yönetim ve iletişim becerileri, motivasyon eğitimleri ve atölye çalışmaları ile birinci modül tamamlandı. Birinci modülün ardından sertifika ve katılım belgesi almaya hak kazananların belgeleri, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof Dr. İsmail Yüksek, Ortadoğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü Ümit Sanlav, Antalya Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Murat Kaplan, Wome Deluxe İşletme Müdürü Yusuf Gerçeker ve Sanatçı Ferhat Göçer’in katıldığı bir törenle verildi. Törene Wome Deluxe personelinin yanı sıra; otel misafirleri de yoğun ilgi gösterdi.

Wome Akademi içeriği ve sektöre katkılarına dair bilgiler verilen törende, Ortadoğu Grup İcra Kurulu başkanı Mehmet Gür’e projeye verdiği destekten dolayı teşekkür edildi. Wome Deluxe misafirleri, sertifika töreninin ardından Ferhat Göçer Konseri ile keyifli bir gece yaşadı.

 (FOTOĞRAFLI)

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