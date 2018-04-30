Turizme 'Mayıs Bayramı' dopingi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Havalimanı'nda turistler, 'Mayıs Bayramı' dolayısıyla dans gösterileri, DJ performansları ve animatör gösterilerinin sergilendiği festival havasında karşılandı.

Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Toplulukları'ndaki ülkeler için büyük öneme sahip Mayıs Bayramı dolayısıyla Antalya'da turizmde büyük hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi ile turizmin başkentindeki turist sayısında önemli artış gözleniyor. Yeni sezon için tanıtım faaliyetlerine hız veren turizm şirketlerinden ICF Airports ve Rixos Otel işbirliğiyle Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde iniş yapan turistler için renkli karşılama töreni düzenlendi.

HAVALİMANINDA SEMAZEN GÖSTERİSİ

Etkinlikte yiyecek içecek servisinin yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları, çeşitli sunumlar ve animatör gösterileri sergilendi. Gelen yolcu bölümünde semazen gösterisi de büyük ilgi çekti. Festival havasında geçen etkinlikte yabancı turistler kendilerine gösterilen ilgiyi sevinçle karşıladı. Bazı turistler animasyon ekipleriyle dans gösterilerine katılırken, bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

BUGÜN 20 BİN TURİST BEKLENİYOR

Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur, gelen misafirleri sürprizlerle karşıladıklarını söyledi. Turizmde ilk izlenimin çok önemli olduğunu belirten Billur, turizm açısından güzel bir sezon beklediklerini söyledi. Billur, “Gelen tüm misafirlerimizi özel şovlarla, yiyecek ikramlarıyla havalimanında karşıladık. Devlet Opera ve Bale'nin sanatçıları, misafirlerin bavullarını alırken mini bir konser veriyor. Bugün 20 binden daha fazla insan bekliyoruz. Antalya'da bu yıl 14 milyon turist bekleniyor. Bugünkü rakamlar, bu hedefi yakalayacağımızı gösteriyor" diye konuştu.



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