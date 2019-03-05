Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Kendi alanında en başarılı olan öncü kadın ve erkeklerin ödüllendirildiği‘Türkiye’nin İncileri Ödül Töreni’geçtiğimiz akşam Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirildi. Ivana Sert, Gonca Vuslateri, Jülide Ateş gibi birçok ünlü isminde ödül aldığı görkemli gecede turizm alanında Vip Hizmet Wittour Wittprestige Yönetim Kurulu Başkanı Tuğçe Aydın, ‘Türkiye’de Girişimci Sembol Kadın’ ödülüne layık görüldü.



İstanbul önemli bir ödül törenine daha ev sahipliği yaptı. Alanında öncü kadın ve erkeklerin ödüllendirildiği‘Türkiye’nin İncileri Ödülleri’ sahiplerini buldu. Jüri tarafından titizlikle belirlenen isimlerin başarısının taçlandırıldığı gecede, turizm alanında yaptığı başarılı çalışmalar ile adından söz ettiren , Vip Hizmet Wittour Wittprestige Yönetim Kurulu Başkanı Tuğçe Aydın, ‘Türkiye’de Girişimci Sembol Kadın’ ödülü ile dikkatleri üzerine çekti.



Kadın Gücü Ekonomi İçin Büyük Önem Taşıyor



Kadının gücüne inandığının altını çizen Aydın, “ Ödül için çok mutluyum. Emek verilen, üzerinde titizlikle çalışılan işlerin, birileri tarafından fark edilmesi hatta ödüllendirilmesi çok güzel. Bu tür organizasyonlar ile kadınlarımız, ekonomide daha çok cesaretleniyor. Her alanda olduğu gibi ekonomide de güçlenmek için kadının gücüne ihtiyacımız var.” dedi.