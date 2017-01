Turizmde önümüzdeki 3 ay, Avrupa pazarında belirleyici olacak

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2017 turizm sezonundaki Avrupa pazarına ilişkin, "Önümüzdeki 3 ay, Avrupa pazarında bizim için belirleyici olacak. Buradaki satışların boyutu, sayısı, gerçekleşmesi 2017 yılında genel seyir hakkında da bize çok olumlu etkiler verecek" dedi.TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2017 yılındaki turizm beklentilerine ilişkin konuştu. 2016'nın bugüne kadar yaşanan en kötü sezonlardan biri olduğunu aktaran Osman Ayık, 2014'ün ise sektörün en iyi yılı olduğunu vurguladı. Ayık, "2015 bir miktar sinyallerin belirdiği bir yıl oldu, ama 2016 maalesef üst üste gelen birtakım talihsiz olaylar neticesinde çok kötü olarak neticelendi. Yüzde 30'lar düzeyinde kayıp söz konusu. 2017'nin 2016'dan daha iyi bir yıl olması bizim en büyük arzumuz. Çabamız bunu gerçekleştirme doğrultusunda" dedi.'2014 RAKAMLARINI GÖRMEK UZUN SÜRE ALABİLİR'2017'nin turist sayısı açısından 2015'e yaklaşılan bir yıl olacağı, ancak fiyat konusunda 2014 rakamlarını görmenin uzun süre alabileceğini tahmin ettiklerini belirten Osman Ayık, "Ama sayı olarak 2017 yılında, 2015'e maksimum ölçekte yaklaşmak istiyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de 2014 ve onun üzerindeki rakamları inşallah ülkemize getirmek en büyük amaçlarımızdan biri" diye konuştu.'DAHA İYİ RAKAMLAR GÖRMEYİ UMUYORUZ'Halihazırda Avrupa'da başta Almanya olmak üzere bazı pazarlarda sıkıntıların devam ettiğini, erken rezervasyon satışlarının beklenen düzeyde gerçekleşmediğini aktaran Osman Ayık, "Önümüzdeki 3 ay Avrupa pazarında bizim için belirleyici olacak. Buradaki satışların boyutu, sayısı, gerçekleşmesi 2017 yılında genel seyir hakkında da bize çok olumlu etkiler verecek diye düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde genel anlamda bir sakinlik yaşamamız durumunda; işimizi çok iyi yaptığımıza eminiz, tüketici ürünümüzü almaya her zaman hazır. Bu anlamda ülkemize gelmeye de her zaman hazır. Yeter ki ortam ona uygun olsun, huzur olsun, müsait olsun ve dünyadaki genel konjonktürdeki sıkıntılar bertaraf edilsin. Dolayısıyla bunlar yapıldığı takdirde Avrupa'dan 2016'dan daha iyi rakamları görmeyi umuyoruz" dedi.'ÖNÜMÜZDEKİ 3 AY ÖNEMLİ VE BELİRLEYİCİ'İngiltere pazarında işlerin şu an çok kötü olmadığına dikkati çeken Ayık, şöyle devam etti:"Benelüks ülkelerinden Belçika, Hollanda'da rakamlar çok değil, açıkça söylemek gerekirse. Şu an çok geri olduğumuz ana kaynak pazarlarımızdan Almanya'da ciddi kayıplar varmış gibi gözüküyor, ama toplam sezon içerisindeki satışları oranladığımızda, şu ana kadar gerçekleşmesini umduğumuz satışların oranı çok düşük. Bu kapatılmayacak açıklar değil. Önümüzdeki 3 ay, önemli ve belirleyici. Bundan dolayı bu 3 ayı çok önemsiyoruz. Avrupa'da Noel tatilleri bitti, insanlar artık evlerine ve işlerine dönmeye başladı. Bundan sonra karar verme süreci. Bu dönemi rahat atlatırsak eminim ki 2017 yılında Avrupa'dan beklentilerimiz, hatta üstü sayıları görmemiz mümkün olabilir."

