Turizmde istihdam 1 milyonu aştı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TURİZM sektöründe 2018 yılındaki istihdam rakamları, 1 milyonun üzerine çıktı. Geçen yıla göre yüzde 17,5 oranında artışla istihdam edilen çalışan sayısı 1 milyon 83 bin 695'e yükseldi.

Turizm sektöründe ilk olarak 2015 yılında Rusya Federasyonu'ndaki ekonomik kriz nedeniyle başlayan kriz dönemi, yılın sonunda aynı ülkeyle yaşanan uçak kriziyle büyüyerek 2016'da daha ciddi bir sorun haline geldi. 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı yüzde 50'leri bulan oranlarda geriledi. Son 3 yılda Türkiye'nin en önemli iki ana pazarı konumundaki Rusya ve Almanya ile diğer Avrupa ülkelerinde yaşanan ciddi düşüşler, sektördeki istihdamı büyük ölçüde etkiledi.

Kriz yılları 2017'de Rusya'da hızlı bir geri dönüşle sona ererken, 2018'de de Rusya'daki büyümenin devam etmesinin yanı sıra, Avrupa ülkelerinde de pozitife dönüştü. Bu düzelme turist sayılarında rekor artışlar getirirken, istihdamda da yeniden 1 milyonun üzerinde rakamlar görüldü. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nin verilerine göre, sektörde 2017 yılında 922 bin 369 olan çalışan sayısı yüzde 17,5 oranında artarak, 1 milyon 83 bin 695'e yükseldi.

Turizm sektörü istihdam açısından yiyecek- içecek hizmetleri, konaklama, spor- eğlence- dinlenme faaliyetleri, havayolu ve seyahat acenteleri- tur operatörleri olarak beşe ayrıldı. Turizm sektörünün alt sektörlerinin tamamında, geçen yıla göre istihdamda büyüme gerçekleşti. Yiyecek-içecek hizmetlerinde 2017 yılında 577 bin 11 olan çalışan sayısı, yüzde 14,3 oranında artarak 659 bin 526'ya yükseldi. Konaklama sektöründe 2017'de 236 bin 373 olan çalışan sayısı, yüzde 26,4 artışla 298 bin 798 oldu. Spor, eğlence, dinlenme faaliyetleri alanında 2017'de 42 bin 599 olan çalışan sayısı, yüzde 18,1 artışla 50 bin 326'ya çıktı. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri hizmetlerinde geçen yıl 42 bin 971 olan istihdam, yüzde 14,9 oranındaki artışla 49 bin 367 oldu. Havayolunda geçen yıl 23 bin 315 olan istihdam edilen kişi sayısı, bu yıl yüzde 10.1 artarak 25 bin 678'e yükseldi.



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