“Turizmde dönüşüm planı için harekete geçme zamanı”

İstanbul, 8 Ocak () – Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), sektördeki mevcut finansal durumu ve turizmde 2023 hedeflerine ulaşmak için gereken dönüşüm stratejisi kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli tedbir önerilerini hükûmete iletti. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i ziyaret eden TTYD heyeti, oluşturdukları yol haritası için hükûmetten destek talep etti.

Türkiye ekonomisinin en stratejik sektörlerinden biri olan turizm sektöründe, yatırımcıların kendi meslek örgütüne sahip olması gerekliliği üzerinden yola çıkarak 1988 yılında kurulan TTYD Başkanı Oya Narin, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada sektörün önemli sorunlar yaşamaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye, turizmde önemli bir eşik noktasında. Sektörümüz, bu eşiği, hem fiziksel dönüşüm hem de destinasyon yönetimi ve markalaşma alanında başarılı bir dönüşüm stratejisi izleyerek aşabilecek deneyime sahip. Bu aşamada, bir yandan yapısal sorunlarımızı orta ve uzun vadeli tedbirlerle çözerken eşzamanlı olarak da kısa vadeli tedbirleri hızla hayata geçirerek işletmelerimizin içinde olduğu finansal darboğazı atlatabilmelerini sağlamamız gerekiyor. Sayın Şimşek’i ziyaretimizde kendilerine sektörümüzün vergi, istihdam ve yatırım süreçlerinde desteklenmesine ilişkin önerilerimizin yanı sıra Türk turizm sektörünün dönüşüm ihtiyacını hayata geçirecek bir “Master Plan” hazırlanması yönündeki dileğimizi ilettik. 2023 hedefleri doğrultusunda 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşılması ve bunun ötesine geçilmesi ancak ve ancak başarıyla uygulanacak kapsamlı bir dönüşümün gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilecek. Sayın Bakanımızın ve hükûmetimizin bu noktada gereken hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Hükümetimizin, sıkıntının başladığı ilk günden itibaren sektör paydaşlarıyla iş birliği içerisinde uygulamaya koyduğu önlemler, bu geçiş döneminin başarıyla yönetimine fevkalade yapıcı bir rol oynadı. Bugün dileğimiz, Türk turizminin geçmişte yaşadığı sorunları tekrar yaşamayacak dirence kavuşturulması ve ülke sathında 12 aya yayılan sürdürülebilir turizm olgusuna ulaşmasını sağlayacak bir “turizmde dönüşüm” planının uygulanması için devletimizle el ele vermek.”

“Kısa vadeli destek tedbirleri”

2015 sonundan başlayarak özellikle 2016’da kritik bir daralma yaşayan turizm sektörü, 2017’deki kısmî toparlanmaya rağmen ağır sorunlar yaşamaya devam ediyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, sektörün içinde bulunduğu darboğazı atlatabilmek için hükûmete sundukları önerileri “kısa vadeli destek tedbirleri” başlığı altında sıralarken orta ve uzun vadede Türkiye turizminde yapısal bir dönüşüm sağlayacak tedbir ve politikaları da ayrıca dile getirdi.

Türkiye’deki yatırımları 34 ile dağılan TTYD üyelerinin Türkiye dışında 18 ülkede yatırımı bulunuyor. TTYD’nin temsil ettiği yatak sayısı 18.500’ü yurtdışında olmak üzere 179.000 olup Türkiye’deki yatakların %81’i 5 yıldızlı tesislerde. Üyelerin tüm Türkiye’deki Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 5 yıldızlı yatak kapasitesi içindeki payı ise % 35. TTYD portföyünde 14.000 yat kapasiteli 25 marina, 4.750 adet uçak koltuğu, 8 adet golf sahası ve 2 adet spor kompleksi yer alıyor ve TTYD Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) üyesi. (Fotoğraflı)