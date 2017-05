Turizmde Almanya'nın en büyükleri Antalya'da

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, () - ALMANYA'nın en önemli online tur operatörlerinden LMX Touristik, Türkiye'deki iş ortağı World 2 Meet firmasıyla birlikte Almanya'daki seyahat acentalarının sahipleri ve üst düzey yöneticilerini 3 gün Antalya'da ağırladı. LMX Türkiye Genel Müdürü Serdar Bayraktar, bu yılki Alman turist beklentilerinin 150 bin olduğunu açıkladı.

Almanya'nın en önemli online tur operatörlerinden LMX Touristik firması ile Türkiye'deki partneri World 2 Meet (W2M), Almanya'nın önde gelen seyahat acentalarının sahibi ve yöneticilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik üst düzey bir grubu üç gün boyunca Antalya'da ağırladı. Mardan Palace Hotel'in de desteklediği programda Antalya ve Türkiye tanıtımının yanı sıra, Alman turizm firması yöneticileri Antalya'daki otel yetkilileriyle de ikili görüşmelere katıldı.

LMX'İN HEDEFİ 150 BİN ALMAN

LMX'in Almanya'da online bir tur operatörü ve 'last minute: son dakika' alanında Almanya'da çok güçlü bir acenta olduğunu belirten Türkiye Genel Müdürü Serdar Bayraktar şöyle dedi:

“Türkiye'ye son 4- 5 senedir daha da ağırlık veriyoruz. Geçen sene 110 bin turist getirdik, bu yılki hedefimiz 150 bin kişi. Bu organizasyonla Almanya'daki seyahat acentalarını getirerek otelcilerimizle birebir görüşmeler yapmasını sağlıyoruz. Türkiye'nin ne kadar güzel ve güvenli bir ülke olduğunu tekrar göstermeye çalışıyoruz. Amacımız en güzel izlenimlerle onları geri göndermek."

4- 5 MİLYON ALMAN AĞIRLARIZ

Alman pazarında geçen sene yüzde 30- 40'larda düşüş yaşandığını hatırlatan Bayraktar şöyle devam etti:

“Akdeniz çanağındaki diğer ülkelerdeki oteller çok pahalı ve eski, Türkiye'deki oteller en güzel ve yeni olduğu için ve maalesef diyorum fiyat da çok uygun olduğu için sayılarımızda çok artış var. Bunu rezervasyonlarımızda görüyoruz. Bu sene son dakika satışlarıyla kaybı kapatmaya çalışacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz daha da büyük olacak, 200 bin kişiyi getirmek istiyoruz. Türkiye bu şekilde kalırsa bu sayıları çok rahat yakalarız. 4.5- 5 milyon Alman turisti ağırlarız."

'ALMANLARLA ET TIRNAK GİBİYİZ'

W2M firması Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Baraşık ise Alman pazarında düşüşün geçen yıl başladığını belirterek şunları söyledi:

"İki kriter vardı, birisi tamamıyla siyasi anlamdaki sorunlardı, ikincisi terördü. Terör sorununu aştık. Çünkü tüketici şunun farkına vardı artık. Bu terör laneti sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde. Siyasi durgunluk da böyle devam ettiği, insanlar karşılıklı güzel konuştuğu sürece inanıyoruz ki mevcut sıkıntıları çok rahat aşacağız. Çünkü Almanların Türkiye'den kolay kolay vazgeçme şansı yok. Çünkü biz et tırnak gibiyiz. Artışlar da Alman turistin tekrar Türkiye'ye dönüş yaptığını ve yapacağını gösteriyor."

Alman tur operatörlerinin üç günlük programının sonunda ise Mardan Palace Hotel'de yemekli gece düzenlendi.

FOTOĞRAFLI