Turizmciye Berlin'de 'grev' sürprizi

DÜNYANIN en büyük turizm fuarlarından Uluslararası Turizm Borsası (ITB Berlin) için Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Türk turizmciler, Tegel ve Schönefeld havalimanlarında başlayan grev nedeniyle mağdur oldu. Corendon Havayolları, uçuşlarını 170 kilometre uzaklıktaki Leipzig Havalimanı'na kaydırdı.Almanya ile Türkiye arasında yaşanan politik gerginlik ortamında 8 Mart'ta başlayan ITB Berlin'e katılan Türk turizmciler, bugünden itibaren Türkiye'ye dönmeye başladı. 12 Mart'ta sona erecek fuar nedeniyle Berlin'de bulunan Antalyalı turizmciler, bu sabah Tegel ve Schönefeld havalimanlarında başlayan grev nedeniyle mağdur oldu. Özel uçaklarla Antalya'ya dönmeye hazırlanan turizmciler, uçak firmalarından gelen mesajlarla uçuş saatlerinin değiştirildiğini veya uçuşlarının başka bir havalimanına kaydırıldığını öğrendi. Grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.Grev nedeniyle Almanya'nın iki büyük havalimanında hayat dururken, bazı firmalar uçuşlarını yakın havalimanlarına kaydırdı. Türk turizmcileri Berlin'e getiren Corendon Havayolları, bu akşam TSİ 19.30'da yapılacak Berlin- Antalya uçuşunu, 170 kilometre uzaklıktaki Leipzig Havalimanı'na aldı. Öğleden sonra fuar alanında toplanacak 189 turizmciyi otobüslerle Leipzig'e götürecek firma, saat 19.30'da Antalya'ya uçacak.Berlin'de Tegel ve Schönefeld havalimanlarındaki grev yerel saatle bugün saat 04.00'te başladı ve cumartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek.GEÇEN YILKİ GREVHavalimanında yolcu işlemlerini yerine getiren ve valizleri taşıyan personele yüzde 8 zam önerilmiş, Ver.di sendikası ise bir yıl içinde yüzde 10 zamda ısrar etmişti. Geçen yıl şubat ayında da yüzlerce uçuş çok sayıdaki grev yüzünden iptal olmuş, ancak işverenler talepleri yerine getirmemişti.

FOTOĞRAFLI