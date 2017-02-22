Turizmcinin referans yılı 2014

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, () - AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde 2016'daki sıkıntılara çok takılıp kalmamak gerektiği çağrısında bulunarak, "Antalya'nın referans yılı 2014 olarak kabul edilmeli. Sahip olduğumuz altyapı tekrar 12 milyon turisti görmemizi sağlayacaktır" dedi.

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Genç İşadamları Derneği'nin (ANTGİAD) konuğu oldu. Rixos Downtown Hotel'deki toplantıda Antalya, Türkiye ve dünya turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKTOB Başkanı Yağcı, turizm sektörüne 'umut' çağrısı yaptı. Türkiye turizminin son yıllarda çok iyi bir büyüme evresi gösterdiğini anlatan Erkan Yağcı, bu gelişmede Antalya'nın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Antalya'nın M.Ö. 159'da kurulduğunu, çok zengin bir kültürel varlığa sahip olduğunu dile getiren AKTOB Başkanı Yağcı, "5 yıldızlı otel sayımız 403. Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin yüzde 80'den fazlası demek. Bakanlık belgeli 509 bin yatak kapasitesine sahibiz. 120 bini belediye belgeli olmak üzere toplamda 700 bini aşkın yatak kapasitesine sahibiz. Türkiye'de yabancıların toplam 96 milyon gecelemesinin 61 milyonu Antalya'da. Yüzde 64'e tekamül ediyor. Yerlide ise Türkiye'deki toplam 37 milyon geceleme sayısının 10 milyonu yani yüzde 24'ü Antalya'da. Toplamda ise tüm gecelemelerin yüzde 53'üne Antalya sahip" dedi.

Antalya'nın 206 mavi bayrakla dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent olduğuna dikkati çeken Erkan Yağcı, her şey dahil sistemine yönelik eleştiriler yapılsa da Antalya'nın golf, sağlık, futbol ve kongre turizmiyle ciddi ölçüde öne çıktığına işaret etti.

KİŞİ BAŞI TURİZM GELİRİ FRANSA'DAN YÜKSEK

Dünya genelinde geçen yıl turizmin 1 trilyon 260 milyar dolar gelir elde edilen bir sektör olduğuna dikkat çeken Yağcı, “Dünyada yüzde 4 civarı büyüdü. Bizdeki doğru bilinen yanlış ise 'Türkiye çok ucuz bir ülke' eleştirisi. İspanya'da turist başına ortalama gelir 800 dolar, Fransa'da 543 dolar, Türkiye'nin geliri ise 700 dolara yakın. Turizm geliri ve gideri açısından bakıldığında geliri giderinden fazla olan ülkeler sıralamasında 5'inciyiz. 2016'da 31 milyon olan turist sayısı, iki yıl önce 41 milyon civarındaydı" dedi.

DÜNYADA EN ÇOK TURİST AĞIRLAYAN 12'NCİ KENT

Antalya'da 2014'ün referans yılı olarak kabul edilmesi gerektiğini anlatan Yağcı, “2014'te 12 milyon turist ağırladık. Rusya ile yaşanan sorunlar nedeniyle 6.5 milyona düştü ama bu moralinizi bozmasın. Dünyada en fazla turist ağırlayan Hong Kong ve Antalya 12'nci sırada. Bence bu çok büyük başarı. 2016'daki sıkıntılara çok takılıp kalmamak lazım. Sahip olduğumuz altyapı tekrar eski rakamları yani 12 milyon turisti görmemizi sağlayacaktır" diye konuştu.

2023 HEDEFİ 63 MİLYON

Bugün 1.2 milyar olan dünyadaki seyahat eden kişi sayısının 2030'da 1.8 milyara yükselmesinin düşünüldüğünü kaydeden AKTOB Başkanı Yağcı, “Her yıl ortalama yüzde 4 büyüyeceğini gösteriyor. Dünyada sektör büyüme gösteriyor ve umutlu olmamız lazım. Bölgemizde de minimum büyüme oranı yüzde 3. Bizim öngörümüz ise yüzde 6- 7 oranlarında bir büyüme. Türkiye olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındaki 2023 hedefimiz ise 63 milyon turist, 86 milyar dolar dış turizm geliri, turist başına yaklaşık 1350 dolar. Antalya'nın da 20 milyonun üzerinde turist ağırlamaması için hiçbir neden yok" dedi.

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